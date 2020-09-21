Коронавірус: як Європа прагне уникнути другого локдауну

Порожні площі, зачинені крамниці - спогади про весінній локдаун ще дуже свіжі у пам'яті європейців, а перспектива осіннього стає дедалі реальнішою. Чи вдасться його уникнути?
"Катастрофічні" та "руйнівні" - європейські політики не скупляться на епітети, прогнозуючи те, якими можуть бути наслідки другого локдауну. Цієї весни для запобігання поширенню коронавірусної інфекції громадське життя майже по всій Європі буквально завмерло на період локдауну. Далі обмежувальні заходи послабили. Однак рівень заражень у Європі останніми тижнями знову невпинно зростає.
Згідно з даними ВООЗ, щодня на європейському континенті реєструють 40-50 тисяч нових заражень. Директор європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клуге наголошує, що ця статистика має стати "дзвіночком для усіх нас". Тижнева статистика заражень у Європі зараз виглядає гірше, ніж у березні, зазначають у ВООЗ.
Зі збільшенням рівня інфекцій дедалі реалістичнішим стає сценарій запровадження другого локдауну. В Іспанії та Франції, де обмежувальні заходи були особливо суворими, наслідком став серйозний економічний спад. Зараз в обох країнах також невтішна статистика нових заражень. Усе ж Франція сподівається, що нового загальнонаціонального локдауну вдасться уникнути.
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Французька влада зараз зосереджена на посиленні обмежувальних заходів на регіональному рівні. Насамперед, у Парижі, Марселі, Бордо, Ніцці та Тулузі - там, де рівень заражень особливо високий. Зараз там заборонили скупчення людей, бари працюють за скороченим графіком, відвідини будинків для людей похилого віку також обмежили. Парижани мають носити маску всюди поза межами свого дому.
Натомість у Мадриді пішли на крок далі і від 21 вересня запровадили суворіші обмеження. У шістьох районах іспанської столиці та у сімох приміських районах виходити з дому дозволено лише для праці, навчання, візиту до лікаря або у суд. Подібні обмеження вже діють і в інших частинах країни, зокрема на популярній серед туристів Майорці. Критерієм для запровадження районного локдауну стає статистика: якщо денний рівень підтверджених заражень перевищує 1000 на 100 000 мешканців протягом 14-ти днів. Саме "така погана статистика" і змусила владу діяти, пояснила керівниця автономної громади Мадрида Ізабель Аюсо. "Ми хочемо запобігти повному локдаунові. Це буде кроком назад і катастрофою для нашої економіки. Наш регіон швидко піде на поправку, якщо ми усі дотримуватимемося нових правил", - додала вона.
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У Німеччині упродовж останніх семи днів кількість нових заражень тримається на рівні 13 з розрахунку на 100 тисяч населення. І все ж, німецькі бізнес-асоціації застерігають від хвилі банкрутств у разі нового локдауну, економічні наслідки якого відчують далеко за межами Західної і Південної Європи. "П'ята частина усіх фірм вважає, що криза коронавірусу загрожує їхньому існуванню", - каже голова німецької федеральної Спілки малих і середніх підприємств (BVMW) Маріо Огофен (Mario Ohoven) і додає, що другий локдаун вони можуть не пережити.
Попри зростання рівня нових заражень у Німеччині, наразі новий локдаун не стоїть на порядку денному. "Зараз, восени, усе залежить від індивідуальної відповідальності громадян. Якщо нам це вдасться, то й відпаде потреба у розмовах про другий локдаун", - сказав на початку вересня міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn) і додав, що локдаун на регіональному рівні усе ж може знадобитися.
Мінфін ФРН поки теж не готується до другого локдауну. Чернетка бюджету на 2021 рік навіть передбачає взяття нової позики на 96,2 мільярда євро. Документ базується на припущенні, що до другого локдауну у ФРН не дійде і такий розрахунок навіть не брали до уваги при плануванні, зазначили у відомстві.
Геть інша ситуація у Сполученому Королівстві. Міністр охорони здоров'я Метт Хенкок в інтерв'ю BBC заспокоїв, що "загальнонаціональний локдаун - буде останньою лінією оборони", однак застеріг, що уряд готовий вжити усіх необхідних заходів. Пандемія коронавірусу вже забрала 42 тисячі життів у Великобританії. Це найгірша статистика летальності на європейському континенті.
Зростає там і кількість нових заражень та госпіталізованих хворих на СOVID-19. Саме тому в країні від минулого тижня посилили вимоги соціальної дистанції. У Великобританії теж поки ще сподіваються обійтися районними локдаунами. У Бірмінгемі, Глазго та інших великих містах накладено обмеження на візити родичів та скупчення люду.
Провідні вчені Британської науково-консультативної групи рекомендують урядові Сполученого Королівства запровадити двотижневий локдаун у жовтні, який би збігся у часі зі шкільними канікулами. Школи і так залишатимуться тиждень "на замку", а додатковий тиждень локдауну навчальному процесу не зашкодить, пояснив в інтерв'ю газеті Financial Times один із науковців.
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Загалом у Європі дуже сподіваються уникнути другого локдауну, подібного до того, що вже запровадили в Ізраїлі. Зараз усі сподівання влади на дисципліну громадян та заходи на регіональному рівні. "Ми наблизилися до межі і маємо вибір. Або усі ми дотримуємося правил, або ж нам доведеться запроваджувати додаткові заходи", - застеріг в ефірі телеканалу Sky News британський міністр Хенкок.