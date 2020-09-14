 ВООЗ стурбована темпами поширення COVID-19 у Європі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.09.2020

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Новини

ВООЗ стурбована темпами поширення COVID-19 у Європі

ВООЗ стурбована через збільшення випадків інфікування коронавірусом у Європі. В організації наголосили, що важливо дотримуватися базових заходів безпеки - ретельно мити руки, носити маски і зберігати фізичну дистанцію.

Відділення інтенсивної терапії у лікарні в німецькому Ессені

Відділення інтенсивної терапії у лікарні в німецькому Ессені

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) стурбована через підвищення кількості випадків інфікування коронавірусом в Європі. Остання кількість випадків зараження за тиждень перевищила показники інфікування під час першого піку коронавірусу в Європі в березні. Про це заявив директор офісу ВООЗ у Європі Ганс Клюґе в четвер, 17 вересня, передає інформагенція dpa.

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"Вереснева кількість інфікувань має стати сигналом для пробудження для всіх нас", - сказав він. Водночас Клюґе зауважив, що наразі в країнах тестують більше людей, ніж у березні.

"Як далі розвинеться пандемія, залежить від нас. Ми вже завдали їй один раз удар у відповідь, і тепер ми можемо вдарити вдруге", - зазначив він.

Клюґе наголосив на необхідності дотримуватися ефективних заходів з протидії коронавірусу. Серед них - комплексні тести, уникнення великого скупчення людей, миття рук, дотримання дистанції між людьми та носіння масок для захисту рота і носа.

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При цьому представник ВООЗ заявив, що організація не збирається змінювати рекомендації щодо 14-денного карантину для всіх, хто міг заразитися коронавірусом. Клюґе також зазначив, що хоча концепція карантину повинна зберігатися, її треба "безперервно адаптувати". 

Ця рекомендація щодо 14-денного карантину "ґрунтується на нашому розумінні інкубаційного періоду та передачі хвороби", - сказала експертка ВООЗ Кетрін Смолвуд.

Нагадаємо, у Франції зменшили рекомендовану тривалість самоізоляції до семи днів, тоді як у Великобританії та Ірландії - до 10 днів. Ще кілька європейських країн, таких як Португалія та Хорватія, також розглядають можливість скорочення тривалості терміну самоізоляції.

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