У світі зафіксували рекордну кількість заражень коронавірусом - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) в понеділок, 14 вересня, повідомила, що напередодні в світі було зафіксовано рекордну добову кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом - 307 930 випадків. Раніше цей показник перевищував позначку в 300 тисяч лише одного разу - 6 вересня (тоді було зафіксовано приблизно на тисячу випадків менше).

Загалом з початку пандемії зареєстровано понад 28,6 мільйона інфікувань, понад 917 тисяч хворих померли від викликаного коронавірусом захворювання COVID-19. Найбільше нових випадків зараження зафіксовано в останній тиждень в Індії, США та Бразилії.

Тим часом у ВООЗ попереджають, що Європа повинна готуватися до зростання смертності від COVID-19. "Буде важче. У жовтні та листопаді ми спостерігатимемо вищі показники смертності", - заявив регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Клюґе. Поки що в Європі кількість померлих залишається стабільною, проте зростає кількість нових випадків зараження коронавірусом, передусім в Іспанії та Франції.

Клюґе також попередив, що не варто покладати завеликі надії на вакцину. За його словами, досі неясно, чи зможе вакцина від коронавірусу допомогти всім групам населення.