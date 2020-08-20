Друга хвиля коронавірусу наростає, знову починаються локдауни

"Люди не хочуть зараз чути подібні погані новини, і я це розумію. Але у жовтні і листопаді ми побачимо зростання смертності". З таким прогнозом розвитку пандемії коронавірусу в інтерв'ю агентству AFP виступив 14 вересня директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), бельгійський лікар і фахівець у галузі охорони громадського здоров'я Ханс Анрі Клуге.

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Анрі Клуге

Він зробив цю заяву на тлі повідомлення ВООЗ, що з'явилося того ж дня, про те, що за один день вірус SARS-CoV-2 було виявлено у майже 308 тисяч жителів планети. Це - новий рекорд глобального добового приросту за весь час пандемії. Найбільше інфікованих було виявлено в Індії, США і Бразилії, але вже на четвертому місці йде Іспанія, хоча у неї - незрівнянно менше жителів, ніж у цих країнах.

За день кількість заражених іспанців збільшилася на 12 тисяч осіб. Такого ще не було за весь час пандемії. На вихідних рекордне число інфікованих зареєстровали як у Франції, (10500 осіб), так і в Чехії, де виявили понад 1500 нових заражених. Таким чином, у цих трьох країнах зараз, восени, коронавірусом хворіють частіше, ніж навесні.

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Загроза нових локдаунів

У Європі явно наростає друга хвиля пандемії. Саме так розцінив ситуацію у своїй країні канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz). "Те, що ми зараз переживаємо, є початком другої хвилі", - заявив він 13 вересня інформаційному агентству APA. Якщо два тижні тому, вказав політик, в країні заражалися приблизно 350 осіб, то напередодні ця цифра становила вже понад 850. Канцлер не сумнівається, що незабаром будуть і 1000 осіб на день.

Курц на пресконференції перед картою Австрії

Тому він попередив своїх співгромадян, і особливо жителів Відня, де виявляють понад половину нових хворих в країні, що осінь і зима будуть важкими. Австрійський лідер закликав населення "з тієї ж дисципліною і з тією ж взаємною повагою, що і навесні", обмежувати соціальні контакти, зберігати дистанцію, носити маски. Вони з 14 вересня обов'язкові у всіх австрійських крамницях, не тільки в супермаркетах, а також у громадських будівлях і школах за межами класів.

Про новий локдаун, який був в Австрії у березні-квітні вельми суворим, Себастьян Курц намагається не говорити. Поки що, в усякому разі. Ніхто в Європі не хоче зараз нового загальнонаціонального карантину, який значною мірою паралізуює економічне життя.

Так, німецька економіка, найбільша у Європі, зможе до кінця 2021 року повернутися на досягнутий до пандемії рівень, але тільки "за умови, що не буде другого локдауну", підкреслили 14 вересня у своєму оновленому прогнозі динаміки ВВП ФРН вчені Інституту німецької економіки (IW) у Кельні.

Новий епідемічний осередок в ФРН: вистачило одного носія вірусу

На даний момент ситуація в Німеччині з COVID-19 порівняно стабільна, протягом другого тижня вересня кількість нових щоденних випадків зараження коливалася у діапазоні 1000-1900 осіб (на піку в березні-квітні вона перевищувала 6000), на день помирало не більше 9 осіб (навесні добовий показник доходив до 300).

Мальовничий альпійський курорт Гарміш-Партенкірхен перетворився на епідемічний осередок

Однак події на баварському альпійському курорті Гарміш-Партенкірхен показують, що достатньо з'явитися одному сильно заразному носієві вірусу, як негайно ж виникає епідемічний осередок, і справа доходить до місцевого локдауна, щонайменше часткового. 26-річна мешканка міста, громадянка США, яка нещодавно повернулася з відпустки у Греції, з явними симптомами COVID-19 зробила тест, але знехтувала наполегливими вимогами до отримання результатів дотримуватися карантину. Вона вийшла на роботу в готелі, призначеного для американських військовослужбовців і їхніх сімей, а ввечері 8 вересня відвідала кілька пивних пабів.

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У результаті ціла низка співробітників готелю заразилися, і його в понеділок закрили на два тижні, а загальне число інфікованих в місті перевищило за сім днів 50 осіб на 100 тисяч жителів. Цей показник вважається тою критичною межею, після якої влада повинна вживати карантинні заходи. Тому всі підприємства громадського харчування і бари Гарміш-Партенкірхена з 11 вересня на невизначений термін зобов'язані закриватися о 22-й годині, і збиратися в них компаніями понад п'ять осіб забороняється. Основній винуватиці такого розвитку подій загрожує штраф, який в Баварії може досягати 2000 євро, але бізнесменам курорту, головним джерелом доходу якого є туризм, від цього не легше.

Новий локдаун: Чехія його побоюється, Ізраїль його вводить

Швидкість наростання другої хвилі пандемії вразила чеського міністра охорони здоров'я Адама Войтеха. Озираючись на минулі два тижні у своїй країні, він заявив на вихідних, що ніхто не очікував такого швидкого і масштабного зростання числа інфікованих. А празька газета Hospodářské noviny в номері від 14 вересня задалася питанням: "Чи не стоїмо ми перед новими обмеженнями контактів і пересування - або, можливо, навіть перед другим локдауном?".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголошує 13 вересня про майбутній локдаун

При цьому газета вказала на Ізраїль, нагадавши, що навесні цю країну, як і Чехію, вважали зразком успішної боротьби з пандемією. Тепер же, коли за добу стали заражатися приблизно по 4000 осіб, ізраїльський уряд змушений знову оголосити широкомасштабний локдаун. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху в телезверненні повідомив у неділю, що з наступної п'ятниці, 18 вересня, на три тижні закриваються школи, дитячі садки, ресторани, торгові центри та розважальні заклади. Жителям не дозволять віддалятися від своїх домівок більш ніж на 500 метрів, будуть заборонені збори більше 20 осіб на вулиці і більше 10 у закритих приміщеннях.

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Вакцина від COVID-19: допоможе не всім

Рішення про комплекс карантинних заходів, які будуть діяти з 11 вересня по 11 січня 2021 року, 15 вересня ухвалив уряд Вірменії. Передбачені обмеження незрівнянно м'якші, ніж в Ізраїлі, але вони розраховані одразу на чотири місяці. Тому країна завбачливо налаштувалася на тривалу боротьбу з вірусом, пояснюючи це, зокрема, ризиком погіршення ситуації через відкриття шкіл 15 вересня.

У Росії, де число нових виявлених заражень, згідно з офіційною статистикою, в перших числах вересня перевищила 5000 на день і поступово наростає, а показники летальності від коронавірусу викликають дискусії, до нових обмежень поки не готуються, розраховуючи, зокрема, на широку вакцинацію населення новим російським препаратом "Спутник V".

Своєю чергою директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Анрі Клуге закликав європейців не покладати занадто великі надії на щеплення від коронавірусу. "Я тільки і чую:" Вакцина покінчить з пандемією". Звичайно ж ні!", - заявив експерт у вже згадуваному інтерв'ю агентству AFP і пояснив: судячи з наявних даних, вакцини деяким групам населення будуть допомагати, а іншим - ні. "Якщо нам доведеться ще замовляти різні препарати, це стане логістичним кошмаром!", - поскаржився експерт. У будь-якому випадку на швидкий ефект за умов наростання другої хвилі коронавірусу він явно не розраховує.

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