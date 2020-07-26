Пандемія коронавірусу: Ізраїль удруге запроваджує локдаун

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив у неділю, 13 вересня, про запровадження другого локдауну в країні. Він розпочнеться 18 вересня і триватиме три тижні до 9 жовтня, повідомляє інформагентство Reuters.

Після годин бурхливих дискусій уряд Нетаньяху таки підтримав впровадження жорстких обмежень у країні через зростання кількості інфікувань коронавірусом. Цей період локдауну збігається в часі з низкою головних єврейських свят - Рош га-Шана, Йом-Кіпур, Суккот тощо. В уряді побоювалися, що великі сімейні святкування та масові молитви сприятимуть ще більшому поширенню коронавірусу.

На період локдауну будуть закриті школи і торгові центри. Супермаркети і аптеки працюватимуть, а ресторани і кафе - лише в режимі "на виніс". Також жителям Ізраїлю заборонять відходити більше, ніж на 500 метрів від своїх помешкань.

Нагадаємо, люди в Ізраїлі тижнями виходять на протести проти прем'єр-міністра Нетаньяху. Ці протести тривають на тлі судових засідань проти прем'єра, якого звинувачують у хабарництві та шахрайстві. Він відкидає усі звинувачення. Також демонстранти невдоволені політикою прем'єра щодо подолання коронакризи і вважають її хаотичною. Нетаньяху спочатку розпорядився закрити ресторани, пляжі та спортивні зали, згодом їх відкрили, а потім знову закрили через нове зростання кількості інфікувань. Рівень безробіття в країні перевищує 20 відсотків, що викликає невдоволення серед населення.

Згідно з останніми даними Університету Джонса Гопкінса, в Ізраїлі офіційно підтвердили 153,7 тисяч інфікувань, 1108 смертей і більше 114,6 тисячі випадків одужань.