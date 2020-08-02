 В Ізраїлі тривають протести проти Нетаньяху | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.08.2020

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Новини

В Ізраїлі тривають протести проти Нетаньяху

У Єрусалимі тисячі людей протестували біля резиденції Нетаньяху, а в Тель-Авіві демонстранти перекрили центральні вулиці. Вони звинувачують прем'єра у корупції та критикують за те, як він справляється з коронакризою.

Протестувальники проти Біньяміна Нетаньяху у Єрусалимі

Протестувальники проти Біньяміна Нетаньяху у Єрусалимі

Тисячі ізраїльтян у суботу, 30 серпня, знову вийшли на демонстрації по всій країні проти прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. За даними поліції, лише у Єрусалимі на акції протесту біля офіційної резиденції Нетаньяху зібралися понад 10 тисяч людей. Деякі з них мали банери з написами "Ізраїль - це не те саме, що Бібі (прізвисько Нетаньяху - Ред.)", "Посадіть його" або "Досить розколу країни".  Водночас у Тель-Авіві протестувальники перекрили кілька вулиць біля центральної площі Іцхака Рабіна.

Протестувальник у Єрусалимі тримає банер з написом Посадіть його (Біньяміна Нетаньяху - Ред.)

Протестувальник у Єрусалимі тримає банер з написом "Посадіть його" (Біньяміна Нетаньяху - Ред.)

Люди в Ізраїлі тижнями виходять на вулиці проти прем'єр-міністра Нетаньяху. Ці протести тривають на тлі судових засідань проти прем'єра, якого звинувачують у хабарництві та шахрайстві. Він відкидає усі звинувачення. Також демонстранти невдоволені політикою прем'єра щодо подолання коронакризи і вважають її хаотичною. Нетаньяху спочатку розпорядився закрити ресторани, пляжі та спортивні зали, згодом їх відкрили, а потім знову закрили через нове зростання кількості інфікувань. Рівень безробіття в країні перевищує 20 відсотків, що викликає невдоволення серед населення.

Читайте також: Суд над Нетаньяху: які злочини інкримінують чинному прем'єру Ізраїлю 

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