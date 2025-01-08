Чи цензурувала влада Сирії фото глави МЗС Німеччини Бербок?

Фото, що зображає міністерку закордонних справ Німеччини Анналену Бербок під час візиту в Дамаск, на якому її фігура розмита, стало віральним. Хто за цим стоїть і як це пов'язано з правами жінок? Фактчек DW.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) та її французький колега Жан-Ноель Барро 3 січня 2025 року від імені ЄС побували з візитом у Сирії. Європейські міністри провели переговори з новою владою Сирії, а також із представницями та представниками сирійського громадянського суспільства. При цьому їхня зустріч із сирійським правителем Ахмадом аш-Шараа (бойове ім'я Мохаммед аль-Джулані), лідером ісламістського повстанського угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), викликала неабиякий резонанс у соцмережах і ЗМІ.

Зокрема, різку критику викликав той факт, що жінку-міністра Анналену Бербок у Дамаску прийняли без рукостискання - на відміну від її колеги-чоловіка. Натомість аш-Шараа використав альтернативне вітання, поклавши руку на серце. Згідно з різними джерелами, закони ісламу забороняють чоловікам тиснути руку жінці, за винятком випадків їхньої близької спорідненості.

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Ще більше галасу, однак, здійнялося навколо історії з офіційними фото, зробленими під час візиту глави МЗС ФРН до Дамаска, які сирійська сторона нібито частково цензурувала. Команда DW з перевірки фактів з'ясувала, чи так це насправді.

Твердження: "Нове керівництво Сирії зробило зображення міністра закордонних справ Німеччини Бербока невпізнаваним у постах у соцмережах", - написав один із користувачів мікроблогу X під фото, на яких постать глави МЗС ФРН розмита. Низка інших користувачів X поширила скріншот публікації з сайту німецького телеканалу n-tv, що вийшла під заголовком: "Канал сирійського керівництва робить Бербок невпізнаваною на фотографіях (див. головне фото)". Ще більш віральним став скріншот публікації таблоїду Bild із заголовком: "Сирія піддала цензурі фото Бербок".

Фактчек DW: Це неправда.

В інтернеті справді курсували фото, зроблені під час візиту Бербок до Сирії, на яких вона сама і дві інші присутні на заході жінки були зроблені невпізнанними. При цьому главу МЗС Франції, навпаки, було чітко видно. Однак твердження про те, що Сирія, або нова влада в Дамаску, піддали ці зображення цензурі, є помилковим.

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Зображення Анналени Бербок було розмито на знімках, які поширив Telegram-канал Almharar. В описі каналу йдеться, що він є "офіційним каналом новинної мережі Free Syria". До грудня 2024 року, тобто до повалення режиму Башара Асада силами ХТШ, він називався "Новинна мережа Визволена Північ", розповів DW німецько-швейцарський ісламознавець Райнгард Шульце (Reinhard Schulze).

Публікація фото, зробленого під час візиту голови МЗС ФРН Анналени Бербок до Сирії, в Telegram-каналі Almharar Фото: Almharar/Telegram

Архівна версія Telegram-каналу Almharar від 30 вересня 2022 року показує, що на той момент канал мав близько 50 тисяч абонентів (зараз їх майже 356 тисяч) і, за власними даними, поширював репортажі про події в районах Хами, Ідлібу і Алеппо, включно з новинами про бойові дії та вплив їхнього результату на позиції різних сторін у громадянській війні.

Не йдеться про офіційний канал ХТШ у Сирії

"Мережа пов'язана з неоортодоксальними проповідниками в Ідлібі, такими як Абу Махмуд аль-Халабі і, перш за все, Абу Абдарахман аль-Мутаваккіль, який відомий своїми салафітськими проповідями. Він є частиною тієї традиції, від якої ХТШ з 2013 року відійшла", - каже Райнгард Шульце.

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За словами ісламознавця, ця мережа раніше базувалася в Стамбулі, а тепер діє також із Сирії. На думку Шульце, представники цієї групи займають "вичікувальну позицію" щодо де-факто правителя Сирії Ахмада аш-Шараа. Політичний вплив груп, що стоять за цією мережею, важко оцінити, оскільки він часто вкрай персоналізований. "Очевидно, що мережа не пов'язана з офіційною політикою ХТШ", - констатує Райнгард Шульце.

Сам канал Almharar стверджує, що публікує "офіційні" репортажі про Сирію. Однак офіційні структури сирійської влади поширили ті ж самі зображення без цензури. Наприклад, фотографії Анналени Бербок можна побачити без будь-яких змін на офіційному каналі міністерства закордонних справ Сирії в соцмережі X.

Сирійські фахівці з перевірки фактів із проєкту Verify-Sy також підкреслюють, що Almharar - місцевий канал, офіційно не пов'язаний із ХТШ. Провідні сирійські ЗМІ та державне інформагентство SANA також передали зображення міністра закордонних справ Німеччини без ретушування.

Фото агентства SANA, зроблене під час візиту голови МЗС ФРН Анналени Бербок до Сирії Фото: AFP

Заголовок статті на скріншоті з новинного сайту ntv.de, який широко поширився, згодом було змінено. Замість "Канал сирійського керівництва робить Бербок невпізнаваною на фотографіях" тепер він звучить так: "Близький до ХТШ канал робить Баербок невпізнаваною на фотографіях".

Представник німецької медіакомпанії RTL, якій належить канал n-tv, підтвердив це у відповіді на запит DW: "Справді, стаття на сайті ntv.de від самого початку мала інший заголовок, який був скоригований постфактум. Тому скріншот, про який ідеться, не є маніпуляцією, а показує початковий заголовок". Зміна заголовка свідчить про те, що журналісти n-tv не вважають канал Almharar інформаційним майданчиком офіційного сирійського керівництва.

Незрозуміле майбутнє у сфері прав жінок у Сирії

Лише через день після скандалу з фотографіями міністра закордонних справ Німеччини та її супутниць, канал Almharar зробив невпізнаваними на фото й інших жінок. Наприклад, у дописі від 4 січня 2025 року главу Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір'яну Сполярич Еггер та учасників її делегації було заретушовано на світлині з їхньої зустрічі з прем'єр-міністром перехідного уряду Сирії Мухаммедом аль-Баширом.

Примітно, що Анналена Бербок під час візиту в Дамаск однією з ключовим тем зробила саме права жінок. Права жінок - це "критерій свободи в суспільстві", заявила міністерка в інтерв'ю журналістам німецької медіагрупи Funke після повернення з Сирії. При цьому глава МЗС ФРН прив'язала надання допомоги Сирії до дотримання там прав жінок. "ЄС не фінансуватиме ісламістські структури", - за словами Бербок, саме це вона чітко дала зрозуміти лідерам ісламістських повстанців з угруповання ХТШ у Дамаску.

Правозахисники, з якими спілкувалася DW, вбачають у зміні влади в Сирії як шанс, так і ризики для ситуації з правами жінок.