Відновлення контактів України з Сирією: чому так поспішно?

Офіційних контактів між Україною та Сирією не існувало понад два роки: Київ розірвав дипломатичні відносини з Дамаском у червні 2022 року після визнання тодішнім режимом правителя Сирії Башара Асада "незалежності" тимчасово окупованих Росією територій України в Донецькій і Луганській областях. Тоді ж і Сирія оголосила про розрив дипвідносин з Україною "відповідно до принципу взаємності".

Зараз же все швидко змінюється: режим Асада повалений, і Україна має намір найближчим часом відновити з цією країною дипломатичні відносини.

"У цьому році можемо додати ще країни до наших надійних партнерів, зокрема Сирію. Готуємося відновити дипломатичні відносини із Сирією та взаємодію в міжнародних організаціях. Я хочу подякувати нашій розвідці за безпекову основу цих контактів", - заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 січня.

Зерно сирійцям задля послаблення впливу РФ

Після падіння режиму диктатора Асада на початку грудня 2024 року Україна відразу активно включилась в розбудову відносин із новою владою Сирії. 27 грудня українська сторона заявила, що відправила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна в рамках гуманітарної програми "Зерно з України" у співпраці з Всесвітньою продовольчою програмою ООН. За кілька днів до Дамаска вирушила делегація на чолі з головою МЗС України Андрієм Сибігою. Український міністр мав зустрічі з колишніми повстанцями-ісламістами, а нині керівництвом перехідної сирійської адміністрації - її фактичним лідером Ахмадом аш-Шараа (бойове ім'я Мохаммед аль-Джулані), премʼєр-міністром Мохамедом Аль-Башіром і міністром закордонних справ Асаадом Хасаном аш-Шейбані. "Ми з вами. Ми готові допомагати сирійському народу, бо Україна зацікавлена у стабільній Сирії та розвитку взаємовигідної співпраці", - заявив Сибіга на зустрічі у Дамаску.

З геополітичної та економічної точки зору, такий контакт дуже важливий для України, вважає директор Інституту зовнішньополітичних досліджень Григорій Перепилиця. "Ми отримуємо ринок збуту української аграрної продукції, продовольства, зерна. З іншого боку, Сирія багата нафтою, енергоресурсами, що конче потрібні Україні. Також Сирія - це континентальний зовнішньополітичний напрямок впливу на африканські країни, де також цікавий ринок в плані продажу озброєнь та нашої промислової продукції", - прокоментував DW Перепилиця.

Читайте також: Чи виведе Росія свої війська з Сирії і до чого тут Лівія?

Після падіння режиму Асада розвиток нових українсько-сирійських відносин є вкрай важливим задля послаблення впливу Росії на Близькому Сході та Африці, додає керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. "Сирія зараз дуже важлива, оскільки тривалий час Росія через Асада нав'язувала свій вплив на Близькому Сході та в Африці, зокрема блокуючи катарський газовий проект", - написав Коваленко у своєму Telegram-каналі. На його думку, "від послаблення Росії на Близькому Сході та в Африці виграють усі".

Радянська зброя з Сирії для України?

Втім, чітка позиція нової сирійської влади щодо співпраці з Росією наразі не озвучена. Також невідома доля присутності РФ на військово-морській базі в сирійському місті Тартус. Тож саме в інтересах України першою закласти основи взаємодії та схилити нинішніх сирійських лідерів до співпраці, аби Сирія якомога швидше позбулася впливу Росії, каже директорка програми безпекових студій Ради зовнішньої політики "Українська призма" Ганна Шелест. Вона констатує, що за режиму Асада Сирія завжди синхронно з Росією голосувала проти України, в Сирії Москва намагалася вербувати контингент для продовження війни в Україні.

Сирійський провал Путіна: які наслідки це матиме для України To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Експертка переконана, що зараз ситуація має змінитися, якщо українська сторона правильно себе позиціонує на Близькому Сході. "Зараз українська держава дивиться на дві речі. По-перше, як на новий тимчасовий сирійський уряд реагують основні партнери України - США та ЄС. І Київ бачить, що вони також починають встановлювати відносини. Зараз у всіх мета, щоб Сирія не повернулася до Російської Федерації. По-друге, ідеться про намагання вскочити першими у потяг встановлення контактів. Бо хто перший, той може отримати більш вигідні контракти", - пояснює DW Ганна Шелест.

Експертка зазначає, що окрім експорту агропродукції, вигода України у співпраці з Сирією полягатиме у закупівлі озброєння. "В Сирії зараз дуже велика кількість зброї, у тому числі радянської, бо Росія нашпиговувала її всім, чим тільки можна за останні роки. З одного боку, зрозуміло, що їм потрібно захищатися, але в них зараз може з'явитися і можливість частину з цієї зброї продати Україні: або через партнерів України, або напряму. І це те, в чому дуже зацікавлена Україна", - наголошує Шелест.

Щоправда, такі сподівання можуть виявитися й марними, адже у ході сотень ізраїльських авіаударів за останні тижні було знищено до 80 відсотків всього арсеналу сирійської армії, повідомляє, зокрема, газета Le Monde з посиланням на оцінку Генштабу Армії оборони Ізраїлю.

Читайте також: Лідер ісламістів у Сирії аль-Джулані: що про нього відомо

На думку Шелест, Україна могла б запропонувати Сирії та її нинішнім керівникам лобіювання сирійських інтересів на міжнародній арені та стабільності в регіоні. "Стабільна Сирія - це в українських інтересах. Зменшення напруги на Близькому Сході - це теж в українських інтересах. Адже тоді наші партнери можуть більше на нас орієнтуватися", - припускає директорка програми безпекових студій Ради зовнішньої політики "Українська призма".

"Обійми" Києва з Дамаском: чи не зарано?

Втім, чи не поспішно Київ так активно взявся за розбудову відносин з новою владою в Дамаску? Адже ще до кінця не зрозуміло, як поводитиме себе нова влада в цій країні. Ісламістське угрупування "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ) - в минулому сирійське відгалуження "Аль-Каїди" - досі визнане низкою західних країн терористичною організацією. А Абу Мохаммед аль-Джулані й надалі перебуває в американському переліку особливо небезпечних терористів, куди він був внесений ще 2013 року.

"Відновлення співробітництва з Сирією це правильний крок української влади. Вже і міністри закордонних справ Німеччини і Франції разом летять до Сирії на зустріч з новою владою країни. Там були і представники США", - коментує заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Він пояснює, що зараз багато країн намагаються якомога швидше встановити контакти, щоб, по-перше, розуміти, що відбувається в Сирії, яка важлива для безпеки регіону, а, з іншого боку, мати важелі впливу на нове керівництво.

Читайте також: Сирійці у Німеччині після падіння Асада: повертатися чи залишитися?

"Ставлення до Сирії поступово змінюється. Для України це особливо важливо, оскільки Сирія Асада була найближчим союзником Росії. Тепер це має змінитися", - наголошує Данилов. Разом з тим він переконаний, що офіційному Києву потрібно буде як виконувати все обіцянки, надані новому керівництву Сирії, так і бути дуже обачним у відносинах з Дамаском й уважно стежити за розвитком ситуації в цьому регіоні.