Лідер ісламістів у Сирії аль-Джулані: що про нього відомо

Лідер радикального ісламістського сунітського угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" Абу Мохаммед аль-Джулані очолив повалення сирійського правителя Башара Асада. Хто він, і які у нього плани щодо майбутнього Сирії?

Ще кілька тижнів тому його ім'я, мабуть, було знайоме небагатьом за межами Сирії. Тепер фото Абу Мохаммеда аль-Джулані, голови радикального ісламістського суннітського угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), на перших шпальтах провідних газет по всьому світу.

У неділю, 8 грудня, альянс повстанців на чолі з ХТШ захопив сирійську столицю Дамаск, змусивши втекти тепер уже колишнього президента Башара Асада. З кінця листопада у сутичках з урядовими військами брали участь багато озброєних угруповань, однак саме аль-Джулані та ХТШ стали ініціаторами та рушійною силою успішного наступу на Дамаск.

Аль-Джулані увійшов до столиці країни як переможець і відсвяткував успіх у знаменитій мечеті Омейядів. Він оголосив місто звільненим - через 13 років після того, як Асад жорстоко придушив протести проти уряду, що призвело до початку громадянської війни в ​​Сирії. За даними російських ЗМІ, зараз Асад та його родина перебувають у Москві.

Новий імідж аль-Джулані - військові однострої замість тюрбану

Довгі роки Абу Мохаммед аль-Джулані діяв таємно, а тепер з'являється на публіці та роздає інтерв'ю великим зарубіжним виданням. Лідер ХТШ також помітно змінив свій зовнішній вигляд - він дедалі рідше з'являється в джихадистському тюрбані, який носив з початку громадянської війни в Сирії, віддаючи перевагу зараз кашкету та військовій формі.

Башар Асад залишив Сирію і, за повідомленнями російських ЗМІ, перебуває зараз у Москві Фото: Mohammed Al-Rifai/AFP/Getty Images

За повідомленнями ЗМІ, Ахмед аль-Шараа, таке справжнє ім'я керівника Хаят Тахрір аш-Шам, народився в Саудівській Аравії на початку 1980-х років. За даними ВВС, його батько працював там інженером-нафтовиком до 1989 року. Того ж року сім'я переїхала до Массеха, багатого району Дамаска. Пишуть, що батько аль-Шараа був противником Башара Асада і, перш ніж вирушити у вигнання, провів багато років у сирійських в'язницях.

Аль-Шараа вивчав ЗМІ та медіа в університеті Дамаска. Вважають, що після терактів у США 11 вересня 2001 року він виявив інтерес до ісламістської терористичної організації "Аль-Каїда", а 2003 року вирушив до Іраку, де приєднався до джихадистів, які боролися з військами США. 2006-го був затриманий американськими військовими і п'ять років провів у таборі для військовополонених Кемп-Букка.

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Еволюція аль-Джулані: від "Аль-Каїди" до "Хаят Тахрір аш-Шам"

У 2011 році з початком громадянської війни в Сирії він повернувся до цієї країни і очолив "Джебхат ан-Нусру", сирійське відділення "Аль-Каїди", з якого згодом і виросло угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам". У США аль-Джулані з 2013 року внесено до списку особливо небезпечних терористів. В інтерв'ю "Аль-Джазірі" він говорив, що в Сирії повинні діяти закони шаріату.

У травні 2015 року аль-Джулані заявив, що, на відміну від терористичної "Ісламської держави", він не планує жодних атак проти Заходу. І додав, що у разі поразки Башара Асада не мститиме алавітам - етнічній меншості в Сирії, до якої належить родина Асада. Коли аль-Джулані порвав з "Аль-Каїдою", він пояснив, що робить це для того, щоб Захід не мав причин атакувати його нову організацію.

Аль-Джулані помітно змінив свій зовнішній вигляд - він дедалі рідше з'являється на публіці в джихадистському тюрбані Фото: Omar Albam/AP/dpa/picture alliance

У січні 2017 року аль-Джулані змусив конкуруючі ісламістські угруповання, що діяли на північному заході Сирії, об'єднатися із ХТШ. У результаті під її контроль перейшла значна частина провінції Ідліб. На цій території ХТШ створила цивільну адміністрацію та сформувала своєрідну державу, одночасно продовжуючи боротьбу зі своїми противниками.

Тоді місцеві жителі та правозахисні організації звинувачували "Хаят Тахрір аш-Шам" у жорстоких діях проти її опонентів. ООН кваліфікувала ці дії як воєнні злочини. Незважаючи на публічне розмежування з "Аль-Каїдою" та зміну назви, ХТШ, як і раніше, вважається ООН, Сполученими Штатами, Великобританією, Росією та іншими країнами терористичною організацією.

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Якими можуть бути плани аль-Джулані?

Тепер майже весь світ пильно дивиться на Абу Мохаммеда аль-Джулані. Той факт, що досі в країні не було насильства щодо національних та релігійних меншин, є "обнадійливою ознакою", зазначив у бесіді з DW експерт із Сирії з Інституту Близького Сходу у Вашингтоні Джеймс Дорсі. Колишній посол Німеччини в Дамаску Андреас Райніке (Andreas Reinicke) налаштований скептичніше. ХТШ все ще сповідує ідеологію "Аль-Каїди", тож майбутнє сирійських християн і курдів перебуває під загрозою, попередив він в інтерв'ю агентству KNA.

Щоб покращити свій імідж, аль-Джулані в минулому відвідував табори біженців і керував роботами з надання допомоги, наприклад, під час руйнівного землетрусу в Сирії у 2023 році. Тепер він запевнив жителів Алеппо, що їм не слід боятися насильства. На даний момент в Алеппо все ще проживає близько 20 тисяч християн, десятки тисяч з них покинули місто за останні роки. Лідер ХТШ також закликав своїх бійців гарантувати безпеку у нещодавно зайнятих районах країни.

Арон Лунд з дослідницького інституту Century International пояснив агентству AFP, що зараз це хороший політичний хід. "Чим менше буде паніки на місцевому та міжнародному рівні й чим більше аль-Джулані виглядатиме як відповідальний гравець, а не токсичний джихадист-екстреміст, тим легшим буде його завдання", - вважає Лунд. І одночасно уточнює: "Чи є він повністю щирим? Звісно, ​​ні". Однак, за словами експерта, очевидно, що нинішні дії аль-Джулані - "це найрозумніше, що можна сказати і зробити в даний момент".

За оцінкою ВВС, "Хаят Тахрір аш-Шам" дотримується стратегії "помірного джихаду", яка є прагматичнішою, ніж класична версія цієї ідеології. Тому підхід аль-Джулані може свідчити про те, що жорсткі джихадистські рухи, такі як ІД та "Аль-Каїда", втрачають позиції, оскільки їхні методи вважають неефективними та неприйнятними.