 Байден наказав розсекретити документи про теракти 11 вересня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.09.2021

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Байден наказав розсекретити документи про теракти 11 вересня

Президент США Джо Байден доручив розсекретити та оприлюднити урядові документи щодо терористичних атак 11 вересня 2001 року.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США Джо Байден у п'ятницю, 3 вересня, доручив розсекретити низку документів, пов'язаних з терористичними атаками 9 вересня 2001 року. Цей указ став наслідком багаторічної боротьби родичів жертв терактів за оприлюднення цієї секретної інформації.

Відповідні документи мають бути оприлюднено протягом наступних шести місяців, заявив Байден. Інформація про теракти не повинна залишатися секретною, якщо громадський інтерес до неї перевищує можливу шкоду для національної безпеки Сполучених Штатів, йдеться в його указі.

Таким чином президент США виконує обіцянку, дану ним під час виборчої кампанії. Байден заявив тоді, що в разі свого обрання доручить генпрокурору "особисто вивчити обставини всіх справ", в яких уряд посилався на дотримання державної таємниці, і виступив за розкриття інформації про теракти.

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Родичі жертв вимагали розсекречування

Раніше сім'ї деяких загиблих в результаті терористичних атак відмовилися взяти участь в пам'ятних заходах з нагоди 20-ї річниці трагедії, якщо Байден не оприлюднить секретні документи. Родичі жертв 11 вересня сподіваються, що ці дані можуть пролити світло на роль, яку, на їхню думку, відіграла в терактах Саудівська Аравія, звідки походили більшість терористів-смертників "Аль-Каїди"

Нагадаємо, що 11 вересня 2001 року в США було здійснено найбільший за кількістю жертв теракт в історії. Чотири групи терористів захопили чотири рейсові пасажирські літаки, два з яких врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, в результаті чого обидва хмарочоси обрушилися. Третій лайнер був направлений в будівлю Пентагону поблизу Вашингтона. Команда і пасажири четвертого літака спробували чинити опір терористам, літак впав у полі в штаті Пенсільванія. Крім 19 терористів-самогубців, в результаті атак загинули 2977 осіб, ще 24 були оголошені зниклими без вісті.

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