У Німеччині заговорили про повернення сирійських біженців

У Німеччині вже наступного дня після повалення в Сирії режиму Башара Асада почалося обговорення перспектив повернення на батьківщину сирійських біженців, які перебувають у країні. Додаткового імпульсу палкій дискусії додало ухвалене міграційною владою Німеччини 9 грудня рішення тимчасово призупинити розгляд заявок на надання притулку громадянам Сирії.

Особливо активно за тему повернення на батьківщину сирійських біженців взялися представники блоку консервативних партій ХДС/ХСС. Згідно з актуальними опитуваннями, він має найкращі шанси перемогти на дострокових парламентських виборах у Німеччині, запланованих на 23 лютого 2025 року, і очолити наступний уряд країни. Тож доля шукачів політичного притулку із Сирії, а їх у Німеччині нині приблизно 700 тисяч, так само несподівано, як і падіння режиму в Дамаску, стає темою передвиборчої кампанії в ФРН.

Надання притулку - тимчасовий захід

Цілком можливо, що ця тема відсуне на другий план питання про витрати на утримання українських біженців, яку останнім часом неодноразово порушували. Водночас нинішня дискусія показує, як може відбуватися обговорення подальшого перебування в Німеччині українських біженців, насамперед тих, хто не працевлаштувався, після оголошення перемир'я або завершення війни в Україні.

"Усім має бути зрозуміло: втеча передбачає тимчасове перебування", - наголосив у розмові з економічною газетою Handelsblatt експерт із внутрішньої політики фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Александер Тром (Alexander Throm). За його словами, після падіння режиму Башара Асада ситуація в Сирії "кардинально змінилася". Тому "треба перевірити, чи не відпали причини" для надання сирійцям статусу, який передбачає захист. Це насамперед стосується тих, хто втік саме від режиму Асада, зазначив німецький депутат-консерватор.

Експерт із зовнішньої політики фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Юрґен Гардт (Jürgen Hardt) теж виходить із того, що треба по-новому відповісти на запитання, "хто має право шукати в нас захисту, а хто ні". Однак поки зарано давати нову оцінку політичній ситуації в Сирії, вважає він. Для цього, за словами політика, знадобиться декілька тижнів.

Вересень 2015 року. Сирійські біженці прибувають до Берліна Фото: Markus Schreiber/picture alliance/AP/dpa

В інтерв'ю телеканалу ZDF Юрґен Гардт назвав "обнадійливим сигналом" те, що у звільнених повстанцями регіонах упродовж останніх днів не спостерігалося потоків біженців у бік Туреччини або Європи. Експерт вважає, що, зрештою, багато біженців самі захочуть повернутися на батьківщину, і зазначив, що їм потрібно допомогти почати там нове життя.

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1000 євро за добровільне повернення до Сирії?

Як саме могла б виглядати ця допомога, в інтерв'ю телекомпанії RTL та її новинному каналу n-tv роз'яснив Єнс Шпан (Jens Spahn). Він є одним із заступників голови фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Фрідріха Мерца (Friedrich Merz) і вважається одним із найвпливовіших політиків у консервативному таборі. "Першим кроком ми могли б зробити таку пропозицію. Федеральний уряд скаже: кожен, хто хоче повернутися до Сирії, отримає місце на чартерних рейсах, які ми забезпечимо, і для старту суму в 1000 євро".

Колишній міністр охорони здоров'я ФРН, християнський демократ Єнс Шпан Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Другим кроком могла б стати організована навесні 2025 року Німеччиною, Австрією, Туреччиною та Йорданією "конференція з відновлення та повернення". За словами політика, "якщо на батьківщині стан справ нормалізується і стабілізується, якщо там буде перспектива", то в Німеччині очікуватимуть того, що сирійці захочуть повертатися. Однак для оцінки ситуації в Сирії, напевно, ще будуть потрібні тижні, зазначив Єнс Шпан.

Зі свого боку Крістіан Лінднер (Christian Lindner), лідер ліберальної ВДП, яка нещодавно вийшла із коаліції та уряду ФРН, назвав першим кроком якраз міжнародну конференцію, ініціатором якої могла б виступити Німеччина. Завдання конференції полягало б у розробці заходів щодо стабілізації ситуації в Сирії. Лише після неї слід було б обговорювати наслідки нинішніх подій для політики надання притулку в Німеччині, заявив колишній міністр фінансів в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk.

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Заклики до негайного повернення сирійців на батьківщину

Тож про жодну негайну і тим паче примусову висилку сирійських біженців не йдеться, німецькі консерватори обговорюють поки що тільки варіант їхнього добровільного повернення і можливі заходи зі стимулювання такого рішення. Однак міністерка внутрішніх справ Німеччини, соціал-демократка Ненсі Фезер (Nancy Faeser) вважає, що ситуація в Сирії швидко змінюється і поки що є абсолютно непередбачуваною, а тому "несерйозно", за її словами, "займатися такими спекуляціями".

8 грудня 2024 року. Сирійці святкують у Берліні падіння режиму Асада Фото: Julius Christian Schreiner/dpa/picture alliance

Інші настрої, схоже, панують у Туреччині, яка прийняла близько трьох мільйонів сирійських біженців. "Не встигли повалити Асада, як біженці повинні покинути країну", - говориться в заголовку опублікованого 9 грудня репортажу в консервативній німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung з турецького міста Кіліса поблизу кордону з Сирією. Журналіст описує цинічне, як зазначається у статті, відео місцевого мера в мережі Instagram, на якому прибиральна машина чистить площу перед прикордонним переходом у бік Сирії, а очільник міста зробив супровідний запис про те, що місцева влада готова надати "нашим шановним гостям" перед прощанням усі необхідні послуги.

У Німеччині аналогічно налаштована кандидатка в канцлери від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Аліс Вайдель (Alice Weidel). У соціальній мережі X вона написала: "У тих, хто в Німеччині святкує "вільну Сирію", вочевидь, уже немає більше причин для втечі. Їм слід негайно повернутися до Сирії".

Утім, "швидке повернення і тим паче видворення сотень тисяч сирійців навряд чи можливе з логістичного, адміністративного та юридичного погляду", - попередив у розмові з діловою газетою Handelsblatt дослідник міграційних процесів у Німеччині професор університету міста Констанц Даніель Тім (Daniel Thym).

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Яка роль сирійців на німецькому ринку праці?

Що ж стосується наслідків можливого масового повернення сирійців на батьківщину для ринку праці, то Федеральне агентство з питань праці ФРН представило 9 грудня такі дані. Нині в Німеччині працюють і, відповідно, платять соціальні внески 222 610 громадян Сирії, а ще близько 65 000 мають обмежену зайнятість (Minijob) із заробітком менше ніж 538 євро на місяць. Водночас загальна кількість зайнятих у ФРН перевищує 35 мільйонів осіб.

Навчання двох сирійських біженців професії машиніста локомотива. У Німеччині - гострий дефіцит таких фахівців Фото: Roland Weihrauch/dpa/picture alliance

Тож навіть у суто теоретичному випадку від'їзду на батьківщину всіх сирійців, які працюють у Німеччині, ринок праці країни втратив би менше одного відсотка зайнятих. Це навряд чи стало б для нього непоправним ударом, хоча, безсумнівно, загострило б проблему дефіциту кадрів.

Адже понад половина сирійців, які працюють у Німеччині, є кваліфікованими робітниками, мають середню спеціальну або вищу освіту. Так, за даними Інституту з дослідження ринку праці та кар'єри (IAB) у Нюрнберзі, у Німеччині працюють 5000 сирійських медиків. Однак усі вони мають або дозвіл на проживання, або вже навіть стали німецькими громадянами, тож їхній від'їзд до Сирії був би виключно добровільним.