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Повстанці захопили Дамаск та Хомс, а Башар Асад втік з Сирії

Дмитро Шварц | Кирило Шестаков
8 грудня 2024 р.

Ісламістські повстанці захопили столицю Сирії, а президент країни Башар Асад покинув Дамаск у "невідомому напрямку".

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Бойовики опозиції святкують перемогу на вулицях Дамаску, 8 грудня 2024 року
Повстанці захопили ДамаскФото: Louai Beshara/AFP

Сирійські повстанці у телевізійній заяві у неділю, 8 грудня, заявили про те, що звільнили столицю країни місто Дамаск та скинули режим Башара Асада.

У ніч на неділю провідні інформагентства повідомили про те, що повстанські загони ісламістів на чолі з угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам" увійшли в столицю Сирії, а коаліція повстанців у соцмережах розповсюдила заяву, що "тиран втік", а Дамаск звільнено.

Правління Асада закінчилося

Президент Сирії Башар Асад покинув Дамаск "у невідомому напрямку", про що повідомили агентству Reuters двоє високопоставлених офіцерів сирійської армії. Інформацію про це, поширену раніше CNN, підтвердили в Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR), який базується в Лондоні і отримує інформацію від різних місцевих джерел. За словами керівника організації Рамі Абдель Рахмана, Асад вилетів з міжнародного аеропорту Дамаска.

Прем'єр-міністр Сирії Аль-Джалілі заявив у відео, опублікованому у Facebook, що він готовий передати урядові повноваження будь-якому керівництву, затвердженому сирійським народом.

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Командування сирійської армії повідомило офіцерам, що "правління президента Асада закінчилося", повідомляє Reuters з посиланням на армійські джерела.

Коаліція повстанців закликала сирійців, які залишили батьківщину, "повернутися у вільну Сирію".

У центрі Дамаска почалося народне святкування, повідомляє Reuters і dpa з посиланням на очевидців. На вулицях люди почали аплодувати, дехто почав молитися. У соцмережах поширилися відео, на яких видно, як місцеві жителі залазять на танк і співають від радості.

Повстанці відкрили ворота в'язниці Седная

Повстанці заявили про звільнення тисяч ув'язнених з в'язниці Седная під Дамаском, оголосивши про "кінець епохи тиранії". Ця в'язниця з початку громадянської війни у Сирії в 2011 році відома як місце масових тортур і страт, в ній загинули десятки тисяч цивільних в'язнів і повстанців, повідомляє SOHR.

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Місто Хомс також під контролем опозиції

У ніч на 8 грудня ісламісти також встановили повний контроль над стратегічно важливим містом Хомс на півночі країни, який є третім за кількістю населення у Сирії. 

Агентство Reuters 7 грудня повідомило, що повстанці захопили центральну в'язницю у Хомсі та звільнили три з половиною тисячі ув'язнених.

Наступ повстанців у Сирії

Наприкінці листопада збройні формування розпочали широкомасштабний наступ проти військ, підконтрольних президенту Сирії Башару Асаду. За кілька днів їм вдалося увійти в друге за величиною місто країни Алеппо і взяти під контроль ще кілька великих міст.

Як зазначає The New York Times, три головні союзники Асада - Іран, Росія та підтримуваний Іраном ліванський ісламістський рух "Хезболла" - наразі зосереджені на вирішенні власних проблем. Іран і "Хезболла" ведуть протистояння з Ізраїлем, а Росія - війну проти України.

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