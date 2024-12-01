Уряд Сирії втратив контроль над Алеппо

Друге місто Сирії Алеппо більше не перебуває під контролем правителя Башара Асада - вперше від початку конфлікту в країні, заявив голова Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини.

Друге за розмірами місто Сирії Алеппо більше не перебуває під контролем уряду правителяБашара Асада- вперше від початку конфлікту в країні. Про це у неділю, 1 грудня, в інтерв'ю AFP заявив Рамі Абдель Рахман, голова Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, що базується у Великобританії.

За його словами, угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" і союзні повстанські угруповання "контролюють місто Алеппо, за винятком районів, контрольованих курдськими силами". Вперше від початку громадянської війни Алеппо "вийшло з-під контролю сил сирійського режиму", заявив Рамі Абдель Рахман.

Алеппо захопили джихадисти

Раніше повідомлялось, що бойовики угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" здійснили блискавичний наступ і взяли під свій контроль майже все місто Алеппо на північному заході країни. Захоплений аеропорт, а також перекриті усі автошляхи до міста. Також повстанці з північно-західної провінції Ідліб просуваються дедалі глибше в райони, що були підконтрольні сирійській армії.

Угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" вважається наступником "Фронту Аль-Нусра", колишнього відгалуження терористичної організації "Аль-Каїда" в Сирії. Незважаючи на публічний розрив з "Аль-Каїдою" і зміну назви в 2016 році, "Хаят Тахрір аш-Шам" переслідує салафітсько-джихадистську ідеологію, зазначає американський аналітичний центр Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS). Діяльність цієї терористичної організації зосереджена на території Сирії.

З 2012 до 2016 року місто Алеппо внаслідок боїв і бомбардувань було масовано зруйноване. Після повного відновлення над ним контролю уряду Сирії велику його частину відбудували. Станом на зараз в Алеппо мешкають близько 2,5 мільйона людей.

Найбільше загострення в Сирії за чотири роки

Повстанці розпочали наступ на Алеппо 27 листопада. Ескалація стала найбільшою з 2020 року, коли сторони домовилися припинити вогонь за посередництва Росії та Туреччини у війні, що триває з 2011 року та спричинила масову хвилю біженців з країни.

Аssociated Press зазначає, що наступ почався, коли проіранські угруповання, серед яких "Хезболла", які раніше билися на боці уряду, відтягнулися на війну з Ізраїлем. Як пише агенція, з боку урядових військ не було майже жодних ознак значного опору бойовикам. Колишній посол США в Сирії Роберт Форд висловив думку, що сирійську армію в деяких місцях "майже розгромили".

Авіація РФ вперше з 2016 року завдає ударів по Алеппо

Росія кілька днів завдає авіаударів по районах Сирії, в яких зміцнилися бойовики ісламістських угруповань, що воюють проти урядових військ. Російська авіація атакує Алеппо, а також міста та села у провінції Ідліб на північному заході Сирії та в центральній провінції Хама.

Крім того, підтримку режиму в Дамаску оголосив і Тегеран. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі зустрічається 1 грудня з главою МЗС Сирії.