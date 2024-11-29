У Сирії ісламісти почали великий наступ і підійшли до Алеппо

Озброєні противники режиму Башара Асада зайняли десятки населених пунктів і наблизилися до Алеппо. Асад неанонсовано прибув до Москви.

Бойовики з сирійського сунітського радикального угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" та їхні союзники з інших груп почали наступ і захопили 28 листопада в провінції Алеппо у Сирії низку важливих позицій.

"Хаят Тахрір аш-Шам" - джихадистське угруповання, яке раніше вийшло зі складу "Джебхат ан-Нусри" - сирійської філії "Аль-Каїди". Угруповання визнане терористичною організацією у багатьох країнах.

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR), що базується в Лондоні, в боях загинули 121 бойовик і 61 військовослужбовець урядової Сирійської арабської армії (САА). Є десятки жертв серед мирного населення. Повідомляється, що бойовики захопили склади зі зброєю та бронетехніку.

Бойовики підійшли до Алеппо

Агенція Reuters повідомила з посиланням на джерело в урядовій армії, що бойовики перебувають за 10 кілометрів від околиць міста Алеппо і за кілька кілометрів від Нубла та Захри - двох переважно шиїтських міст, де стоять сили ліванського радикального угруповання "Хезболла".

Бойовики також атакували авіабазу Найраб на схід від Алеппо. За повідомленням агенції АР, їм вдалося блокувати важливу автомагістраль М5, яка сполучає Алеппо з Дамаском.

За підрахунками турецької агенції Anadolu, до 28 листопада бойовикам вдалося вибити частини САА з 32 населених пунктів та зайняти територію загальною площею 245 кв. км.

Найбільша атака ісламістів із 2020 року

У заяві, поширеній державною сирійською агенцією SANA, зазначається, що армія з тяжкими втратами відбиває "великомасштабну терористичну атаку за участю великої кількості терористів і використанням середніх та важких озброєнь".

Reuters зазначає, що це найбільша атака противників режиму Башара Асада з березня 2020 року, коли Росія, яка підтримує Асада, та Туреччина, яка підтримує ісламістів, домовилися про припинення вогню.

28 листопада російські та сирійські військові літаки бомбардували контрольовану ісламістами територію на північному заході Сирії, неподалік кордону з Туреччиною, намагаючись зупинити наступ. Курдська агенція ANHA пише, що сирійські та російські військово-повітряні сили завдали понад 40 авіаударів поряд із сотнями артилерійських і ракетних обстрілів.

ЗМІ: Асад прибув до Москви

Тим часом низка ЗМІ повідомляє, що Асад незаплановано прибув до Москви та чекає на зустріч з Володимиром Путіним.

Путін зараз перебуває в Астані.

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