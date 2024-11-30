Авіація РФ вперше з 2016 року завдає ударів по Алеппо

Російські літаки завдали ударів по позиціях повстанців-ісламістів, які захопили частину Алеппо в Сирії, воюючи проти урядових військ Башара Асада.

Російська військова авіація вперше з 2016 року завдала ударів у Сирії по місту Алеппо та по прилеглих до нього районах, захоплених бойовиками ісламістських угруповань, що воюють проти урядових військ президента Башара Асада. Про це в суботу, 30 листопада, повідомляють міжнародні агенції Reuters і AFP з посиланням на військові джерела.

Бомбардування здійснювалися в п'ятницю ввечері та в ніч проти суботи, уточнили співрозмовники агенцій. За їхніми даними, російські та сирійські літаки спільно бомбили сили повстанців-ісламістів, які зайняли позиції в передмісті Алеппо та в самому місті.

Російські військові підтвердили, що літаки повітряно-космічних сил збройних сил РФ завдають авіаційних ударів по позиціях бойовиків, які наступають в провінціях Алеппо та Ідліб.

Влада Сирії закрила аеропорт Алеппо

Сирійська влада закрила аеропорт Алеппо та всі автомобільні дороги до міста. За даними співрозмовників агентств, урядові війська отримали наказ "обережно відступати" з районів міста, куди увійшли бойовики. Повстанці ж стверджують, що вже перебувають в центрі Алеппо.

Аеропорт Алеппо (фото 2020 року) Фото: Ahmad Salameh/SANA/dpa/picture alliance

Сирійська моніторингова рада з прав людини, що базується в Лондоні, підтверджує, що бойовики сунітського радикального угрупування "Хаят Тахрір аш-Шам" та їхні союзники під час швидкого наступу захопили щонайменше половину території міста. За її даними, урядові війська залишили місто практично без опору.

Напередодні сирійська армія заявила, що відновила контроль над деякими позиціями в провінціях Алеппо та Ідліб, захоплених збройними угрупованнями.

Туреччина: "Не допустимо держави терористів у Сирії"

Тим часом Туреччина запевнила, що не має жодного відношення до боїв між збройними силами Сирії та антиурядовими формуваннями в провінціях Ідліб і Алеппо.

Міністр закордонних справ Хакан Фідан наголосив, що Туреччина не допустить приходу екстремістів до влади на території Сирії. "Ми не допустимо, щоб терористи утворили свою державу на території Сирії", - сказав він.

Міністр також запевнив, що Туреччина вживатиме заходів на випадок нової хвилі біженців з Сирії.

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Найбільше загострення в Сирії за чотири роки

Бойовики розпочали наступ на Алеппо 27 листопада. Ескалація стала найбільшою з 2020 року, коли сторони домовилися припинити вогонь за посередництва Росії та Туреччини у війні, що триває з 2011 року та спричинила масову хвилю біженців з країни.

Аssociated Press зазначає, що наступ почався, коли проіранські угруповання, серед яких "Хезболла", які раніше билися на боці уряду, відтягнулися на війну з Ізраїлем. Як пише агенція, з боку урядових військ не було майже жодних ознак значного опору бойовикам. Колишній посол США в Сирії Роберт Форд висловив думку, що сирійську армію в деяких місцях "майже розгромили".