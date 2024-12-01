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ПолітикаСполучені Штати Америки

США відкинули свою причетність до наступу ісламістів у Сирії

Дмитро Шварц
1 грудня 2024 р.

США не мають жодного відношення до наступу терористичної організації "Хаят Тахрір аш-Шам" у Сирії, заявив речник Ради національної безпеки США Шон Саветт.

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Прихильники сирійської опозиції стоять на захопленому танку в місті Маарат ан-Нуман, на південний захід від Алеппо, Сирія, 30 листопада 2024 року
США відкинули свою причетність до наступу ісламістів у Сирії. На фото: захоплений бойовиками танк у місті Маарат ан-Нуман, на південний захід від Алеппо (Сирія, 30 листопада 2024 року)Фото: Omar Albam/AP Photo

Сполучені Штати Америки не мають жодного відношення до наступу повстанців у Сирії, який очолює терористична організація "Хаят Тахрір аш-Шам". Про це йдеться у заяві речника Ради національної безпеки США Шона Саветта, опублікованій на сайті Білого дому у суботу, 30 листопада. Таким чином, Білий дім прокоментував наступ сирійських повстанців, які протягом останніх днів захопили майже все місто Алеппо.

"Сполучені Штати разом зі своїми партнерами і союзниками закликають до деескалації, захисту цивільних осіб і груп меншин, а також до серйозного і надійного політичного процесу, який може покласти край цій громадянській війні раз і назавжди шляхом політичного врегулювання відповідно до Резолюції Ради безпеки ООН 2254", - заявив Саветт.

За його словами, постійна відмова режиму Башара Асада брати участь у політичному процесі, передбаченому резолюцією Ради ООН 2254 від 2015 року, і "його опора на Росію та Іран створили умови, які зараз розгортаються, включаючи крах ліній режиму Асада на північному заході Сирії". 

Також Саветт додав, що США продовжуватимуть "повною мірою захищати і охороняти американський персонал і військові позиції США, які залишаються важливими для забезпечення того, щоб ІД ніколи більше не змогла відродитися в Сирії". 

Туреччина "не допустить приходу екстремістів до влади у Сирії"

Туреччина також запевнила, що не має жодного відношення до боїв між збройними силами Сирії та антиурядовими формуваннями в провінціях Ідліб і Алеппо.

Міністр закордонних справ Хакан Фідан наголосив, що Туреччина не допустить приходу екстремістів до влади на території Сирії. "Ми не допустимо, щоб терористи утворили свою державу на території Сирії", - сказав він.

За словами міністра, Туреччина вживатиме заходів на випадок нової хвилі біженців з Сирії.

Асад впевнений у можливості відбити атаки ісламістів

Сирійський правитель Башар Асад тим часом заявив, що Сирія в змозі відбити атаки терористів "за допомогою союзників та друзів". Таке переконання він висловив під час зустрічі з президентом ОАЕ, шейхом Мухаммедом бен Заїд Аль Нахайяном, про що у неділю, 1 грудня, повідомили сирійські державні ЗМІ.

Очікується, що в неділю до Дамаска прибуде міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі для зустрічі з сирійським колегою, повідомляє іранське інформагентство Irna.

Авіація РФ вперше з 2016 року завдає ударів по Алеппо

Російська військова авіація вперше з 2016 року завдала ударів по місту Алеппо та по прилеглих до нього районах, захоплених бойовиками ісламістських угруповань, що воюють проти урядових військ президента Асада. За даними міжнародних агенцій, бомбардування здійснювалися в п'ятницю ввечері та в ніч проти суботи. За їхніми даними, російські та сирійські літаки спільно бомбили сили повстанців-ісламістів, які зайняли позиції в передмісті Алеппо та в самому місті.

Російські військові підтвердили, що літаки повітряно-космічних сил збройних сил РФ завдають авіаційних ударів по позиціях бойовиків, які наступають в провінціях Алеппо та Ідліб.

Найбільше загострення в Сирії за чотири роки

Бойовики розпочали наступ на Алеппо 27 листопада. Ескалація стала найбільшою з 2020 року, коли сторони домовилися припинити вогонь за посередництва Росії та Туреччини у війні, що триває з 2011 року та спричинила масову хвилю біженців з країни.

Аssociated Press зазначає, що наступ почався, коли проіранські угруповання, серед яких "Хезболла", які раніше билися на боці уряду, відтягнулися на війну з Ізраїлем. Як пише агенція, з боку урядових військ не було майже жодних ознак значного опору бойовикам. Колишній посол США в Сирії Роберт Форд висловив думку, що сирійську армію в деяких місцях "майже розгромили".

Наступ ведуть джихадісти

Бойовики угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" здійснили блискавичний наступ і взяли під свій контроль майже все місто Алеппо на північному заході країни, а також аеропорт Алеппо. Також повстанці з північно-західної провінції Ідліб просуваються дедалі глибше в райони, що були підконтрольні сирійській армії.

Угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" вважається наступником "Фронту Аль-Нусра", колишнього відгалуження терористичної організації "Аль-Каїда" в Сирії. Незважаючи на публічний розрив з "Аль-Каїдою" і зміну назви в 2016 році, "Хаят Тахрір аш-Шам" переслідує салафітсько-джихадистську ідеологію, зазначає американський аналітичний центр Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS). Діяльність цією терористичної організації зосереджена на території Сирії.

З 2012 до 2016 року місто Алеппо внаслідок боїв і бомбардувань було масовано зруйноване. Після відновлення над ним контролю уряду Сирії велику його частину відбудували. Станом на зараз в Алеппо мешкають близько 2,5 мільйона людей.

Уряд Асада за підтримки союзників - Росії та Ірану - до цього контролював близько двох третин території країни, а опозиційні сили домінували на північному заході країни.

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