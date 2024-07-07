  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
ПолітикаСирія

Ердоган має намір відновити відносини Туреччини та Сирії

Євген Жуков | Олександр Куницький
7 липня 2024 р.

Туреччина хоче відновити відносини з Сирією, розірвані в 2011 році. Анкара готова "в будь-який момент" надіслати запрошення Асаду для можливих переговорів, заявив турецький президент Ердоган.

https://p.dw.com/p/4hz9j
Ердоган та Асад у 2010 році
Ердоган та Асад у 2010 році, до розриву відносин між їхніми країнамиФото: LOUAI BESHARA/AFP/Getty Images

Туреччина готова направити запрошення президенту Сирії Башару Асаду для проведення переговорів щодо відновлення відносин між двома країнами. Про це в неділю, 7 липня, заявив турецький президент Реджеп  Таїп Ердоган.

"Ми передамо наше запрошення, цим запрошенням ми хочемо відновити відносини між Туреччиною і Сирією на тому ж рівні, на якому вони були в минулому, - наводить агентство Reuters слова Ердогана в інтерв'ю турецьким ЗМІ. - Наше запрошення може бути передано в будь-який час".

Виступаючи перед журналістами після прильоту з Берліна, Ердоган також заявив, що Анкара відповість взаємністю на будь-який позитивний крок Дамаска, а в налагодженні контакту можуть допомогти президент Росії Володимир Путін і прем'єр-міністр Іраку Мохаммед Шиа Ас-Судані.

У червні Ердоган уже допускав можливість зустрічі з Асадом для відновлення відносин. Тим часом сирійська влада неодноразово заявляла, що їхня нормалізація може відбутися тільки після того, як Туреччина погодиться вивести тисячі своїх військовослужбовців із контрольованого повстанцями регіону на північному заході Сирії.

Туреччина розірвала відносини з Сирією 2011 року після початку війни в цій країні. Анкара підтримувала повстанців, які прагнули повалити Асада. Турецькі військові провели кілька транскордонних операцій проти бойовиків, які, за твердженням влади Туреччини, загрожували її національній безпеці, на півночі Сирії були розміщені турецькі війська.

Війна в Сирії: як активісти відстежують авіаудари Асада і Путіна (16.10.2020)

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Військовослужбовець на протезах біля прапорців, що символізують загиблих солдатів, на Майдані Незалежності в Києві

Оксана Забужко: Україна не Сирія

Оксана Забужко: Україна не Сирія

"Сьогоднішня Європа сильна Україною - як і має бути з форпостом", - Оксана Забужко, спеціально для DW.
Оксана Забужко
Оксана Забужко
Гостьовий коментар
Конфлікти1 листопада 2023 р.

Туреччина вдарила по курдах на півночі Сирії та Іраку

Армія Туреччини нанесла авіаудар по курдським позиціям у північних районах Сирії та Іраку. Анкара називає напад, під час якого вбито 29 бойовиків, "відплатою".
Конфлікти13 січня 2024 р.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, червень 2021 року

Туреччина в НАТО: непередбачуваний другий номер Альянсу

Туреччина в НАТО: непередбачуваний другий номер Альянсу

Туреччину, яка має другу за чисельністю армію в НАТО, часто критикують союзники за однобічні дії. Але, незважаючи на різні непорозуміння, Анкара та Альянс незамінні один для одного, переконані експерти.
Політика23 квітня 2024 р.