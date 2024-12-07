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КонфліктиСполучені Штати Америки

Трамп: США не повинні втручатися у конфлікт у Сирії

Олена Перепадя
7 грудня 2024 р.

Сирія не є другом США, тож Вашингтон не має втручатися в безлад, що там відбувається, заявив обраний президент США Дональд Трамп в соцмережі Truth Social.

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7 грудня Дональд Трамп відвідав у Парижі відкриття відновленого після пожежі Нотр-Дама
7 грудня Дональд Трамп відвідав у Парижі відкриття відновленого після пожежі Нотр-ДамаФото: Thibault Camus/AP Photo/picture alliance

"Сирія - це безлад, але вона не є нашим другом, і Сполученим Штатам не варто якось втручатися в це. Це не наша боротьба. Нехай все йде своєю чергою. Не втручайтесь!" - написав у суботу, 7 грудня, обраний президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп назвав те, що відбувається у Сирії, "пеклом, коли втрутилася Росія", вочевидь маючи на увазі громадянську війну, яка триває в Сирії з 2011 року. "Але зараз їх, як, можливо, і самого Асада, витісняють, і це, ймовірно, може бути найкращим, що може з ними статися. Росія ніколи не отримувала великої вигоди від Сирії, окрім як виставити (експрезидента США Барака. - Ред.) Обаму в дурному світлі", - написав Трамп, який 20 січня 2025 року офіційно вступить на посаду президента США.

Як відомо, в 2011 році у Сирії розпочалася війна, в якій проти режиму сирійського правителя Башара Асада виступали кілька груп повстанців, серед яких помірковані угрупування, так і бойовики-джихадисти. В різних конфігураціях вони чинили спротив і "Ісламській державі", яка також намагалася захоплювати території у Сирії. Саме проти ІД під егідою і за підтримки США тоді була створена коаліція з арабськими державами, котра підтримувала поміркованих повстанців з так званої "Вільної сирійської армії", а також частину сирійських курдів. Ці події відбувалися під час президентства у США Барака Обами. 

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Загострення у Сирії

Наприкінці листопада 2024 року збройні угруповання під керівництвом бойовиків-джихадистів з "Хайят Тахрір аш-Шам" розпочали масштабний наступ на урядові сили правителя Сирії Башара Асада. За кілька днів вони взяли під контроль Алеппо і Хаму. 6 грудня повідомлялось і про те, що бойовики наблизилися до Хомса, а 7 грудня - що підходять до Дамаска.  

Тим часом, як зазначає газета NYT, троє головних союзників Асада - Іран, Росія і ліванський ісламістський рух "Хезболла", який підтримує Іран, - в даний час зосереджені на вирішенні власних проблем. Іран та "Хезболла" зайняті протистоянням з Ізраїлем, а Росія - війною проти України.

"Росія, оскільки вона так загрузла в Україні і втратила там понад 600 000 солдатів, схоже, не в змозі зупинити цей буквальний марш через Сирію, країну, яку вона захищала протягом багатьох років", - написав Трап 7 грудня. Джерело своїх даних про російські втрати в Україні Дональд Трамп не зазначив.

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