Київ: За дестабілізацію в Сирії відповідальні Росія й Іран

Саме Росія й Іран постійно підтримували злочинний режим Башара Асада в Сирії, тож лише на них лежить відповідальність за нинішній спалах насильства, наголосили в Києві.

Міністерство закордонних справ України поклало на Росію й Іран відповідальність за нинішній спалах насильства у Сирії. На цьому наголошується в поширеному в понеділок, 2 грудня, пресслужбою МЗС України коментарі .

"Саме Москва та Тегеран несуть основну відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії. Жахливі злочини, скоєні режимами Асада, Путіна та іранських аятол проти сирійців поставили під загрозу виживання Сирії як єдиної незалежної держави", - йдеться в документі.

Крім того, у МЗС України вважають, що страждання і негаразди сирійців "стали результатом правління злочинного режиму Башара Асада". Цей режим "упродовж десятиліть не лише проводив безжалісну політику придушення власного народу, але й перетворив територію Сирії на полігон для інших злочинних режимів - російського та іранського, а також їхніх проксі-сил, зокрема угруповання "Хезболла"", наголосили в українському дипломатичному відомстві.

У Києві також нагадали, що ще 2016 року режим Асада визнав анексію Росією українського півострова Крим, а також активно підтримував РФ після розпочатої нею в лютому 2022 року повномасштабної війни проти України.

Тож нині російський диктатор Володимир Путін та його союзники в Ірані докладають усіх зусиль, "аби не втратити контроль над маріонетковим сирійським режимом", наголошується в коментарі.

Водночас у МЗС України наголосили, що "шлях до стабільної, вільної та демократичної Сирії лежить через реалізацію положень резолюцій Ради Безпеки ООН 2254 та 2118, а також загальнонаціональний інклюзивний діалог".

Масштабний наступ ісламістів на півночі Сирії

Нагадаємо, наприкінці листопада бойовики-ісламісти з опозиційних до Асада сил розпочали масштабний наступ на підконтрольні уряду в Дамаску райони на півночі Сирії. У результаті блискавичної операції сирійські урядові сили практично за кілька днів втратили контроль над другим за кількістю населення містом країни Алеппо та його околицях, а також низкою інших важливих територій.

Нині російська й сирійська авіація завдають масштабних ударів з повітря по позиціях бойовиків та підконтрольних їм районах, щоб спинити їхній наступ.