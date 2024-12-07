Асада поінформували, що Путін не рятуватиме його режим - ЗМІ

За даними ЗМІ, у Кремлі сказали Башару Асаду, що мають зараз "інші пріоритети", ніж його порятунок. Тим часом його родина, а за деякими даними, і він сам з урядом, покинули Дамаск, поки повстанці продовжують наступати.

Росія поінформувала президента Сирії Башара Асада, що вона не збирається істотно втручатися, щоб врятувати його режим від бойовиків опозиційних угруповань, яким протягом останніх тижнів вдалося захопити кілька великих міст, стверджують телеканал Sky News Arabia та агентство Bloomberg із посиланням на джерело.

За словами співрозмовника каналу, Асада поінформували, що втручання Росії, якщо й буде, то обмежене, оскільки у тієї зараз "інші пріоритети". За словами джерела агенції, близького до Кремля, РФ не має плану порятунку Асада, режим якого ледь не впав у 2011 році та протримався останні дев'ять років завдяки російській армії, і такий план навряд чи з'явиться з огляду на те, що сирійська армія відступає та здає одне місто за іншим.

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Асад, його родина та уряд Сирії покинули Дамаск - ЗМІ

За даними турецького видання Son Dakika, 6 грудня Асад і сирійський уряд покинули Дамаск - після того, як втратили підтримку Росії. Сирійські ЗМІ пишуть, що він поїхав на переговори в Іран.

Американське видання The Wall Street Journal стверджує, що троє дітей Асада та його дружина Асма, яка є громадянкою Великобританії, ще минулого тижня вирушили до Росії.

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Повстанці продовжують наступати - підійшли впритул до вузлового Хомса

Минулими вихідними озброєні формування, очолювані ісламістським угрупуванням "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ) захопили Алеппо на півночі країни, рушили на південь і 5 грудня взяли Хаму.

6 грудня стало відомо, що курдські загони так званих Сирійських демократичних сил увійшли до Дейр-ез-Зор і взяли під контроль переходи через кордон з Іраком після того, як війська Асада залишили місто, щоб передислокуватися до центру країни.

7 грудня агентство AFP із посиланням на Сирійську наглядову раду з прав людини повідомило, що сирійський уряд втратив контроль над містом Дараа - символічно важливим місцем, з якого в 2011 році почалося повстання проти режиму Асада, і яке було "бастіоном повстанців" у розпал громадянської війни, а з 2018 року перебувало під контролем урядових військ.

Ісламістські бойовики впритул підійшли до великого міста Хомс, взяття якого відріже від підконтрольної владі території західний, прибережний регіон країни. Саме там розташовані відновлена ​​в 2015 році морська база у Тартусі та повітряна база у Хмеймімі. Російський флот залишив Тартус на початку тижня.

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