SOHR: У Сирії бойовики наблизилися до Дамаска

Джихадисти наблизилися до столиці Сирії, повідомляють у SOHR. Тим часом у канцелярії правителя Сирії Башара Асада запевняють, що він перебуває у Дамаску.

Бойовики, очолювані сунітським радикальним ісламістським угрупованням "Хайят Тахрір аш-Шам", які здійснюють у Сирії стрімкий наступ і протягом останнього тижня взяли контроль великі частини північного заходу країни, перебувають лише за 10 кілометрів від столиці Дамаска. Про це агенції dpa у суботу, 7 грудня, повідомили у Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR), який базується в Лондоні і отримує інформацію від різних місцевих джерел.

Тим часом у соціальній мережі Х угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" поширило допис, в якому йдеться, що його сили "почали реалізацію завершального етапу, оточивши столицю Дамаск".

Лідер угруповання Абу Мохаммед аль-Джулані виступив із заявою і закликав своїх бойовиків "продовжувати шлях визволення і звільнення ув'язнених".

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У Дамаску запевняють, що Асад на місці

Тим часом канцелярія правителя Сирії Башара Асада заявила, що він перебуває у Дамаску, заперечивши чутки про те, що Асад нібито покинув місто або здійснює короткі візити до інших країн. "Ми підтверджуємо, що президент Сирії продовжує свою роботу і виконання національних і конституційних обов'язків зі столиці, Дамаску", - ідеться у заяві.

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Урядові війська залишили Пальміру

Вранці 7 грудня турецька інформагенція Anadolu та телеканал Al Jazeera повідомили, що сирійські урядові війська залишають місто Пальміра. Про відступ з міста урядових військ під натиском джихадистів повідомляли і OSINT-спостерігачі, і нідерланський журналіст Томас ван Лінге. Пальміра знаходиться на відстані 240 кілометрів від Дамаска.

Al Jazeera з посиланням на джерела на місці подій уточнила, що урядові сили Сирії залишають аеродром T-4 (аеродром Тіас, або "Тіфор"), розташований у стратегічно важливому районі між Хомсом та Пальмірою. Про виведення урядових військ із цього аеродрому пише також проект NOELreports.

Крім того, як державна інформагенція Іраку повідомила, що понад тисяча військових сирійської армії 7 грудня перетнули іракський кордон.

Як повідомлялось, ісламісти наприкінці листопада почали стрімкий наступ з півночі і уже 1 грудня захопили місто Алеппо, а 5 грудня взяли Хаму. 6 грудня надходила інформація, що бойовики впритул підійшли до вузлового міста Хомс.