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КонфліктиСирія

МЗС відповіло Ірану: Україна не причетна до ситуації в Сирії

Дмитро Шварц
7 грудня 2024 р.

Міністерство закордонних справ України відкинуло закиди щодо нібито підтримки cирійських повстанців зброєю та поклало провину за загострення ситуації на Башара Асада, Росію й сам Іран, який висунув такі звинувачення.

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Сирійський повстанець у Хамі, 6 грудня 2024 року
Сирійський повстанець у ХаміФото: Ghaith Alsayed/AP Photo/picture alliance

Україна не причетна до загострення ситуації в Сирії, запевнив речник міністерства закордонних справ (МЗС) Георгій Тихий.

"Україна категорично і рішуче відкидає будь-які безпідставні звинувачення про нібито нашу причетність до загострення безпекової ситуації в Сирії. Україна, на відміну від Росії дотримується норм міжнародного права, принципів непорушності суверенітету і територіальної цілісності інших країн. Ми не втручаємося в їхні справи", - зазначив він.

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Іран звинуватив Україну в постачанні зброї сирійським повстанцям

6 грудня МЗС Ірану заявило, що Україна нібито підтримує повстанців у Сирії та продає їм зброю, отриману від США.

У відповідь Тихий наголосив на брифінгу, що саме Росія та Іран відповідальні за постійне погіршення безпекової ситуації в Сирії протягом багатьох років. Окрім цього, речник міністерства зазначив, що головною причиною громадянської війни у Сирії є "злочини режиму Башара Асада проти власного народу і його небажання встановити справедливий та інклюзивний діалог усередині країни", що і "призвело до загрози виживання Сирії як єдиної держави".

Він також зауважив, що нинішні події в Сирії засвідчили "слабкість російського режиму": "Ми бачимо, що Росія не може воювати на два фронти. Це очевидно зараз з подій в Сирії. Чому? Тому що значні втрати Російської Федерації в Україні призвели до того, що Москва вже вивела з Сирії більшу частину підготовленого особового складу і техніки, і залишила свого союзника - режим Асада - без необхідної підтримки. Як наслідок, ми бачимо відступ не лише сирійської армії, а й російського угруповання військ у Сирії".

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Іран почав евакуювати з Сирії своїх військових - NYT

За даними американського видання The New York Times (NYT), Іран почав евакуацію військовослужбовців Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) з Сирії через наступ повстанців.

Джерела видання також стверджують, що низка іранських дипломатів виїжджають з Сирії.

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