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КонфліктиСирія

ГУР: Кремль відставив командувача угруповання РФ у Сирії

Валерій Сааков
1 грудня 2024 р.

На тлі наступу повстанців-ісламістів на півночі Сирії Кремль звільнив командувача сирійського угруповання РФ генерала Киселя, повідомили в ГУР. Про його звільнення повідомляють і близькі до міноборони РФ ресурси.

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Війська РФ у Сирії
Війська РФ у Сирії (архівне фото)Фото: picture-alliance/AP/Russian Defense Ministry Press Service/V. Grishankin

Головне управління розвідки міноборони України (ГУР МО) повідомило в неділю, 1 грудня, про звільнення російським військово-політичним керівництвом командувача сирійського угруповання військ РФ генерала Сергія Киселя. Це кадрове рішення відбулося "на тлі втрат і панічних настроїв російських військ на території Сирії", йдеться в повідомленні пресслужби ГУР МО.
У ГУР уточнюють, що деякі підрозділи військ РФ у Сирії перебувають в оточенні бойовиків сирійської опозиції й зазнали значних втрат.

Замінити Киселя має генерал Олександр Чайко, який командував  угрупованням російських військ у Сирії у 2017-2019 роках, уточнили в українській військовій розвідці. Крім того, на військово-морській базі у місті Тартус також з’явився командувач військово-морського флоту РФ адмірал Олександр Моісеєв, йдеться в повідомленні ГУР МО.

Reuters: Про звільнення російського генерала повідомляли й близькі до міноборони РФ ресурси

Раніше про кадрові зміни в керівництві сирійського угруповання військ РФ повідомляв близький до міноборони РФ Telegram-канал "Рыбарь", а також мілітаристський блог "Военный осведомитель". 

Вони так само повідомляли, що звільненого Киселя має замінити генерал Чайко. Показово, що досі не було жодної офіційної заяви від міноборони РФ щодо цього, однак військове керівництво РФ не раз вдавалося до масштабних реорганізацій у війську, не афішуючи цього, пише інформагенція Reuters.

Нагадаємо, днями загони сирійських повстанців-ісламістів розпочали масштабний наступ на сирійське місто Алеппо та райони навколо нього. Ця операція виявилася абсолютною несподіванкою для сирійських урядових сил і російських військ, і призвела до масштабного панічного відступу сил Башара Асада і його союзників з півночі Сирії.

Росія, так само як і Іран, є найближчими союзниками уряду Башара Асада. Російські війська з 2015 року брали активну участь у війні в Сирії на боці сил Асада.

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