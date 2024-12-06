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КонфліктиСирія

У Сирії повстанці наближаються до вузлового міста Хомс

Олена Перепадя
6 грудня 2024 р.

Після захоплення Алеппо та Хами у Сирії повстанці-ісламісти перебувають лише за кілька кілометрів від важливого вузлового міста Хомс. За Хомсом розташована авіабаза Росії.

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Повстанець з угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" у міжнароджному аеропорту Алеппо
Повстанець з угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" у міжнароджному аеропорту АлеппоФото: Ugur Yildirim/DIA Images/abaca/picture alliance

Повстанці, очолювані сунітським радикальним ісламістським угрупованням "Хайят Тахрір аш-Шам", продовжують стрімкий наступ на півночі Сирії проти військ правителя країни Башара Асада і впритул наблизилися до міста Хомс. Про це у п'ятницю, 6 грудня, повідомляє AFP з посиланням на дані Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR). У повідомленні агенції також зазначається, що ватажки бойовиків підтвердили свою мету - повалення режиму Асада.

На шляху до Хомса ісламісти увійшли в Растан та Тальбісех. У цих двох невеликих містах, за даними SOHR, спостерігалася "повна відсутність" урядових військ. SOHR, який базується у Лондоні, також має інформацію, що  сирійські урядові війська вийшли з Хомса. Водночас міністерство оборони Сирії заперечило ці дані.

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Втрата Хомса стане ударом для режиму Асада

Захоплення Хомса "може відрізати Дамаск від прибережного регіону, який є оплотом алавітської секти Асада і в якому його російський союзник має військово-морську базу і авіабазу", пояснювала раніше агенція Reuters. У західному, прибережному, регіоні Сирії розташовані російські морська база у Тартусі та військово-повітряна база у Хмеймімі.  

Оглядачі припускали, що після втрати Алеппо та Хами  за Хомс розгорнеться велика битва. "Якщо Хомс впаде, ми говоритимемо про можливу зміну режиму", - цитувала Reuters редактора видання Syria Report Джихада Язігу.

Тим часом 6 грудня в SOHR повідомили, що внаслідок авіаударів сирійської та російської авіації поблизу Хомса загинули 20 мирних жителів, серед яких -  п'ятеро дітей.

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