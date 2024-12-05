Армія Асада втратила контроль над стратегічним містом Хама

Загони сирійської опозиції захопили штурмом стратегічно важливе місто Хама в Сирії. Втрату контролю над містом підтвердили у Дамаску.

Сирійські повстанці узяли під свій контроль стратегічно важливе місто Хама, яке увесь час від початку війни у Сирії в 2011 році перебувало під контролем урядових сил. У четвер, 5 грудня, втрату контролю над Хамою визнало військове керівництво в Дамаску.

"За останні кілька годин, на тлі посилення протистояння між нашими військовими й терористичними угрупованнями (...) ці угруповання змогли прорвати на кількох напрямках у місті та увійшли в нього", - йдеться в заяві армії Башара Асада, яку наводить інформагенція AFP. У заяві додається, що "військові підрозділи (урядових сил. - Ред.), дислоковані там, передислоковані" за межі міста.

Опозиція каже, що захопила в'язницю і звільнила ув'язнених

Тим часом самі повстанці, де провідним угрупованням вважається ісламістське "Хаят Тахрір аш-Шам", повідомили, що їхні загони після запеклих боїв захопили у місті в'язницю і звільнили тамтешніх ув'язнених.

За даними розташованого в Лондоні Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, встановленню контролю над Хамою передувала ніч запеклих вуличних боїв між силами Асада й загонами опозиції.

Так само, за даними цього правозахисного центру, що спирається на мережу власних інформаторів як серед військових, так і цивільних, з моменту поновлення активних бойових дій у Сирії загинуло 727 людей. Здебільшого йдеться про комбатантів (учасників бойових дій усіх сторін конфлікту. - Ред.), але серед загиблих є також 111 цивільних.

Нині у Сирії спостерігаються найінтенсивніші бої з 2020 року. Нагадаємо, минулого тижня сирійські повстанці, котрі раніше контролювали лише провінцію Ідліб, розпочали масштабний наступ на місто Алеппо та його околиці й блискавично захопили їх. Армія Асада разом з її союзниками - військами РФ і іранськими загонами, була змушена відступати. На поширених ісламістами-опозиціонерами кадрах видно десятки одиниць бойової техніки, яку їм вдалося захопити.

Тим часом авіація сил Асада й РФ завдають активних ударів з повітря по позиціях повстанців та контрольованих ними територіях.

Читайте також: Відновлення бойових дій у Сирії: хто воює проти кого і за що?