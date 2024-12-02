Уряд Сирії та РФ завдають авіаудари по Алеппо та Ідлібу

Сирійські та російські військові літаки завдали низку авіаударів по районах на північному заході Сирії, захоплених нещодавно повстанцями-джихадистами.

Сирійські та російські військові літаки в понеділок, 2 грудня, завдали низку авіаударів по районах на північному заході Сирії , захоплених нещодавно повстанцями.

За даними "Білих шоломів", сирійської організації цивільної оборони, яка працює в утримуваних повстанцями районах, є жертви серед цивільного населення, а також зруйновані численні житлові будинки, передає агенція dpa.

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, що базується у Великобританії, заявив, що авіаудари уряду Сирії та Росії були спрямовані на райони, контрольовані повстанцями в Алеппо, сільській місцевості Хами та Ідлібу.

Центр, який документує випадки насильства в Сирії з часів повстання проти сирійського президента Башара Асада в 2011 році, заявив, що за п'ять днів зіткнень між сирійськими урядовими військами і повстанцями було вбито понад 440 осіб. Серед загиблих - понад 60 цивільних.

Сирійські урядові джерела повідомили агенції dpa, що їхні війська перейшли в контрнаступ і повернули собі більшість районів, які повстанці захопили в сільській місцевості Хама протягом вихідних.

Недільні удари по Ідлібу

Як повідомляє агентство Reuters з посиланням на військові джерела, в неділю російські та сирійські літаки завдали ударів по контрольованому повстанцями місту Ідліб, внаслідок чого загинули щонайменше семеро людей, а десятки отримали поранення.

Сирійська армія та її союзник Росія стверджують, що вони атакують схованки повстанських груп і заперечують напади на мирних жителів.

Втім, за словами очевидців з Ідліба, один удар стався в багатолюдному житловому районі в центрі міста, який є найбільшим в повстанському анклаві поблизу турецького кордону, де близько чотирьох мільйонів людей живуть у тимчасових наметах і будинках.

Уряд Асада втратив контроль над Алеппо

Минулого тижня альянс повстанців на чолі з ісламістським угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам" розпочав наступ на північному заході Сирії на утримувані сирійським урядом території і взяв під свій контроль Алеппо, друге за величиною місто країни. Також повстанці з північно-західної провінції Ідліб намагалися просунутися дедалі глибше в райони, що були підконтрольні сирійській армії.