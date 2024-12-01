  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
КонфліктиСередній Схід

Німеччина закликає захистити цивільне населення Сирії

Валерій Сааков | Кирило Шестаков
1 грудня 2024 р.

МЗС ФРН закликало уряд Сирії та повстанців-ісламістів дотримуватися міжнародного гуманітарного права на тлі відновлення бойових дій у країні.

https://p.dw.com/p/4nckJ
Наслідки авіаудару урядових військ Сирії по Алеппо 30 листопада
Наслідки авіаудару урядових військ Сирії по Алеппо 30 листопадаФото: Rami Alsayed/NurPhoto/Imago

Міністерство закордонних справ ФРН на тлі відновлення бойових дій у місті Алеппо та його околицях закликало сирійський уряд і повстанський альянс на чолі з ісламістським угрупуванням "Хайят Тахрір аш-Шам" (ХТШ) дотримуватись міжнародного гуманітарного права. Цивільне населення та цивільна інфраструктура мають бути захищені, йдеться у повідомленні відомства, опублікованому у неділю, 1 грудня.

За даними МЗС, влада Німеччини стежить за "швидкозмінною ситуацією" на північному заході Сирії. "Ми наголошуємо на необхідності політичного рішення відповідно до відповідних резолюцій ООН", - заявило відомство.

Влада Сирії не контролює Алеппо вперше з 2012 року

Урядові сили Сирії втратили контроль над другим за величиною містом країни Алеппо, повідомило 1 грудня агентство AFP із посиланням на розташований у Лондоні Сирійський центр спостереження за дотриманням прав людини (SOHR). 

Сирійська армія підтвердила напередодні, що угрупування ісламістів вдерлися у "велику частину" Алеппо. У місті зупинено роботу аеропорту та закрито всі дороги до міста.

Армія РФ завдає авіаударів по ісламістах у Сирії

Російські війська, які разом з Іраном є близькими союзниками уряду Башара Асада, протягом останніх кількох днів завдають масованих авіаударів у кількох районах Сирії, які перебувають під контролем ісламістських угруповань, що воюють проти урядових військ. Так, російська авіація атакувала міста та села у провінції Ідліб на північному заході Сирії та в центральній провінції Хама.

Авіаудари завдано і по місту Алеппо. "Росіяни не припиняли бомбардування по всіх фронтах минулої ночі", - розповів глава SOHR Рамі Абдель-Рахман.

Сирійські опозиційні збройні угруповання розпочали масивний наступ у середу, 27 листопада. Ескалація стала найбільшою з 2020 року, коли сторони домовилися припинити вогонь за посередництва Росії та Туреччини. У перші дні наступу не було майже жодних ознак значного опору бойовикам з боку урядових військ.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Прихильники сирійської опозиції стоять на захопленому танку в місті Маарат ан-Нуман, на південний захід від Алеппо, Сирія, 30 листопада 2024 року

Білий дім: США не мають відношення до наступу ісламістів у Сирії

Білий дім: США не мають відношення до наступу ісламістів у Сирії

США не мають жодного відношення до наступу терористичної організації "Хаят Тахрір аш-Шам" у Сирії, заявив речник Ради національної безпеки США Шон Саветт.
Політика1 грудня 2024 р.
Джихадисти в Алеппо 30 листопада 2024 року

Авіація РФ вперше з 2016 року завдає ударів по Алеппо

Авіація РФ вперше з 2016 року завдає ударів по Алеппо

Російські літаки завдали ударів по позиціях повстанців-ісламістів, які захопили частину Алеппо в Сирії, воюючи проти урядових військ Башара Асада.
Конфлікти30 листопада 2024 р.
Джихадисти в сирійському Алеппо 29 листопада 2024 року

У Сирії джихадисти майже повністю захопили Алеппо

У Сирії джихадисти майже повністю захопили Алеппо

Бойовики сунітського радикального угрупування "Хаят Тахрір аш-Шам" менш ніж за добу прорвалися до центру Алеппо та контролюють значну частину міста.
Конфлікти30 листопада 2024 р.
Більше публікацій