Генсек НАТО: Росія - співучасниця злочинів Асада у Сирії

У НАТО, ЄС та ООН закликали до мирної передачі влади з дотриманням міжнародних норм та захисту мирного населення.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія та Іран були співучасниками злочинів поваленого президента Сирії Башара Асада, і його падіння показало, що вони були "ненадійними партнерами", повідомляє агентство AFP у понеділок, 9 грудня.

"Росія та Іран були головними прихильниками режиму Асада, і вони поділяють відповідальність за злочини, вчинені проти сирійського народу. Вони також виявилися ненадійними партнерами, покинувши Асада, коли він перестав бути їм корисним", - сказав Рютте.

Він назвав кінець правління Асада "моментом радості, але й невизначеності для народу Сирії та регіону". "Ми сподіваємося на мирну передачу влади та інклюзивний політичний процес під керівництвом Сирії", - заявив глава Північноатлантичного альянсу.

За його словами, НАТО "уважно стежитиме за тим, як лідери повстанців поведуть себе під час цього переходу". "Вони повинні підтримувати верховенство закону, захищати мирних жителів та поважати релігійні меншини", - наголосив Рютте.

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ЄС виступає за впорядкований та мирний перехід влади

Країни Європейського Союзу закликали до "упорядкованого, мирного і інклюзивного переходу" влади в Сирії після повалення Асада. "У всіх має бути можливість знову об'єднати, стабілізувати та відродити свою країну, відновити справедливість і забезпечити притягнення винних до відповідальності", - заявила верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ Кая Каллас від імені ЄС.

"Ми закликаємо всі сили уникати подальшого насильства, забезпечувати захист мирного населення та дотримуватись міжнародного права, включаючи міжнародне гуманітарне право. Ми особливо наполягаємо на захисті представників усіх меншин, включаючи християнські та інші нетитульні конфесії", - йдеться у заяві.

Напередодні Каллас зазначила, що "кінець диктатури Асада - це позитивна та довгоочікувана подія". "Вона також показує слабкість прихильників Асада - Росії та Ірану", - написала вона у соцмережі X.

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ООН закликає розслідувати злочини режиму Асада

Верховний комісар Організації Об'єднаних Націй з прав людини Фолькер Тюрк, коментуючи повалення режиму Асада, закликав до справедливості щодо всіх жертв порушень прав людини під час громадянської війни. Експравитель Асад має бути притягнутий до відповідальності, заявив Тюрк.

За його словами, це стосується не лише Асада та його колишнього уряду, а й інших учасників громадянської війни, які відповідають за порушення прав людини. "Це буде центральним елементом політичного переходу", – сказав Тюрк.

Захоплення ісламістами влади у Сирії

Ісламістські повстанські сили на чолі з угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам" розпочали масштабний наступ на урядові війська Сирії наприкінці листопада. За кілька днів їм вдалося увійти в друге за величиною місто країни Алеппо та взяти під контроль кілька інших великих центрів. 8 грудня вони оголосили в ефірі державного телебачення, що увійшли в Дамаск і повалили режим Асада.

Сам БашарАсад із сім'єю втік до Росії, де отримав притулок, повідомили у Кремлі.