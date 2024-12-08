Падіння режиму Асада у Сирії: як реагує світ

У демократичному світі вітають повалення режиму диктатора Башара Асада у Сирії, однак вважають, що шлях до миру в країні буде дуже важким.

У неділю, 8 грудня, у світі реагують на повалення у Сирії режиму Башара Асада, який правив в країні з 2000 року після майже 30-річного правління свого батька Хафеза Асада. У країні з 2011 року тривала громадянська війна, у якій проти урядових військ Асада виступали, за даними ISW, понад 200 повстанських угруповань. Також паралельно тривало протистояння різних груп "Ісламській державі" і, зокрема, курдським загонам на північному сході країни. Бойові дії забрали життя кількох сотень тисяч людей і спричинили масовану хвилю біженців.

До падіння Асада призвів наступ бойовиків, очолюваних сунітським радикальним угрупованням "Хайят Тахрір аш-Шам".

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ООН: Дивимося вперед з обережною надією

Спецпредставник ООН по Сирії Гейр Педерсен закликає сирійців надати пріоритет діалогу та єдності, а також поважати міжнародне право і права людини при побудові нового суспільного ладу. На його переконання мільйони сирійців прагнуть встановлення стабільних та інклюзивних перехідних механізмів.

"Сьогоднішній день знаменує собою переломний момент в історії Сирії - нації, яка пережила майже 14 років безперервних страждань і невимовних втрат... Ця темна глава залишила глибокі шрами, але сьогодні ми з обережною надією дивимося вперед до відкриття нової - миру, примирення, гідності та інклюзії для всіх сирійців", - ідеться у заяві спецпредставника ООН.

Білий дім стежить за ситуацією

"Президент Байден і його команда уважно стежать за надзвичайними подіями в Сирії і підтримують постійний зв'язок з регіональними партнерами", - ідеться в заяві Білого дому від 8 грудня.

Тим часом представник міністерства оборони США з питань Близького Сходу заявив, що Сполучені Штати хочуть зберегти свою присутність на сході Сирії. Представник Пентагону закликав усі угруповання в Сирії захищати цивільне населення, особливо меншини, і поважати міжнародні норми. Близько 900 американських солдатів досі перебувають у Сирії, переважно переважно у північно-східних регіонах.

Трамп: Росія не зацікавлена в захисті Асада

Обраний президент США Дональд Трамп, який напередодні запевнив, що США не повинні втручатися в конфлікт у Сирії, оскільки "Сирія не є другом США", висловив переконання, що Росія не зацікавлена в захисті режиму Асада. "Асада більше немає. Він втік зі своєї країни. Його захисник Росія, Росія, Росія, Росія на чолі з Володимиром Путіним, більше не зацікавлена у його захисті", - написав Трамп у соціальній мережі Truth Social. "Росія та Іран саме зараз ослаблені - одна через Україну і погану економіку, інша через Ізраїль і його бойові успіхи".

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ЄС: На Сирію чекає складне майбутнє

Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас переконана, що на Сирію чекає складне майбутнє. "Процес відновлення Сирії буде довгим і складним", - написала вона у соцмережі Х. Однак вона переконана, що падіння Асада є позитивним "і довгоочікуваним" розвитком подій. "Це також свідчить про слабкість прихильників Асада - Росії та Ірану".

Макрон: Впала варварська держава

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що головне зараз - безпека на Близькому Сході, і саме це є важливим для Франції.

"Варварська держава впала. Нарешті. Я віддаю данину поваги сирійському народу, його мужності, його терпінню. У цей момент невизначеності я бажаю йому миру, свободи і єдності, - написав Макрон у соціальній мережі X. - Франція залишатиметься відданою безпеці всіх на Близькому Сході".

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Прем'єр Ізраїлю: Це історичний день

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав падіння правителя Сирії Асада "історичним днем". За його словами, це стало результатом військових ударів Ізраїлю по прихильникам Асада - Ірану та бойовикам "Хезболли" в Лівані.

"Це прямий результат ударів, яких ми завдали Ірану та Хезболлі, головним прихильникам режиму Асада. Це "викликало ланцюгову реакцію на Близькому Сході і зміцнило тих, хто хотів звільнитися від цього деспотичного режиму", - цитує Нетаньяху Reuters. Під час відвідання прикордоння з Сирією Нетаньяху заявив, що наказав ізраїльським військам зайняти райони в буферній зоні задля забезпечення там безпеки Ізраїлю.

Туреччина: Не можна дозволити терористам скористатися ситуацією

Анкара, яка протидіє базованим у Сирії курдам та їхній автономії, закликає "всі сторони діяти обачно і бути пильними". "Не можна дозволити терористичним організаціям скористатися цією ситуацією. Опозиційні групи повинні бути єдиними. Ми будемо працювати заради стабільності і безпеки в Сирії", - ідеться у заяві міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана.

Тегеран застерігає від іноземного втручання в Сирії

Міністерство закордонних справ Ірану, який останні роки підтримував зброєю режим поваленого Асада, застерігає від іноземного втручання в Сирії. Доля Сирії є виключною відповідальністю сирійського народу, заявили в міністерстві в Тегерані. Іран поважає єдність і національний суверенітет Сирії і закликає до "швидкого припинення військових конфліктів, запобігання терористичним діям і початку національного діалогу" з усіма секторами сирійського суспільства.

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