РосЗМІ: Асад в Москві й отримав в Росії притулок

Вранці 8 грудня режим сирійського правителя Башара Асада у Дамаску був повалений. Де саме перебував Асад останнім часом, невідомо.

У неділю, 8 грудня, низка російських засобів інформації з посиланням на джерело у Кремлі поширили повідомлення, що повалений правитель Сирії Башар Асад з родиною перебуває у Москві і отримав в Росії притулок.

"Асад з членами своєї родини прибув до Москви. Росія, виходячи з міркувань гуманітарного характеру, надала їм притулок", - цитує кремлівське джерело агенція "Интерфакс". Утім, коли саме і яким чином Асад прибув до Москви, не повідомляється.

Також з посиланням на Кремль росЗМІ пишуть, що "Москва вважає за необхідне відновлення переговорів щодо врегулювання ситуації у Сирії під егідою ООН". "Лідери озброєної сирійської опозиції гарантували безпеку російських військових баз та дипломатичних закладів на території Сирії", - цитує джерело у Кремлі пропагантистська агенція "Тасс".

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Втеча Асада

У перші дні наступу повстанців-ісламістів наприкінці листопада з'явилися непідтверджені повідомлення про перебування Асада у Москві. Згодом про перебування Асада було невідомо. А коли на початку грудня джихадисти у ході стрімкого наступу заходили в Алеппо, Хаму, Хомс і підійшли до Дамаска канцелярія Асада переконувала, що він перебуває у столиці Сирії і виконує свої президентські обов'язки.

8 грудня, коли з'явилися перші повідомлення про втрату урядом Сирії контролю над Дамаском, агенція Reuters припустила, що Асад під час втечі з міста, ймовірно, загинув, оскільки літак, на якому він міг перебувати, зник з радарів.

Згодом свою версію втечі Асада виклало головне управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО).

"Втеча з Дамаска Башара Асада супроводжувалась новинами про зникнення з моніторингових радарів сигналу літака Іл-76Т з сирійським диктатором на борту, яке начебто було спричинене збиттям чи авіакатастрофою. Згідно з наявними даними, вказану дезінформацію держава-агресор росія використовувала для прикриття своєї операції з порятунку сирійського вождя та обмеженого кола наближених до нього осіб", - ідеться у повідомленні ГУР МО у Telegram ввечері 8 грудня.

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Українська розвідка стверджує, що "втрата сигналу літака Асада з радарів ймовірно повʼязана з діями екіпажу, який виконував інструкції росіян та здійснював політ під їхнім керівництвом".

Також українська спецслужба назвала "стабільно скрутним і скрушним" становище російського контингенту в Сирії. "Залишки угруповання держави-агресора продовжують похапцем пакуватися і відчалювати морем і небом.

Першими втекли "шишки" російської армії", - зазначає ГУР МО і додає, що для вивозу залишків свого озброєння, техніки та особового складу росіяни залучили додаткові кораблі, зокрема зі складу балтійського флоту РФ.

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