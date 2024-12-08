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МЗС України готове до відновлення відносин із Сирією

Ольга Журавльова | Олена Перепадя
8 грудня 2024 р.

Як заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після падіння уряду Асада, "так завжди було і буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна".

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Будівля МЗС України в Києві (фото з архіву)
Будівля МЗС України в КиєвіФото: Sergii Kharchenko/NurPhoto/picture alliance

Міністерство закордонних справ України каже про готовність відновити відносини із майбутнім урядом Сирії, заявили у відомстві в неділю, 8 грудня.

"Ми висловлюємо готовність прокласти шлях до відновлення відносин у майбутньому та підтверджуємо підтримку сирійського народу", - йдеться у заяві МЗС у Telegram. "Асад пав. Так завжди було і буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна. Він завжди зраджує тих, хто на нього покладається", - наголосив український міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, наразі найголовніше - відновити безпеку і "забезпечити інклюзивний політичний діалог у Сирії заради функціонуючих державних інституцій". 

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Нагадаємо, Україна розірвала дипвідносини із Сирією улітку 2022 року через рішення уряду Башара Асада визнати незалежність самопроголошених проросійських утворень "ДНР" і "ЛНР". У Києві це розцінили як "недружній акт".

Ще 2016 року Україна закрила посольство України в Дамаску, а 2018 року наказала закрити посольство Сирії в Києві. Це було зроблено в зв'язку зі "злочинами режиму Башара Асада проти сирійського народу". 

МЗС РФ: Асад залишив президентський пост і наказав передати владу мирним шляхом

МЗС РФ 8 грудня опублікувало офіційну заяву, у якій оголошено, що Башар Асад "ухвалив рішення залишити президентський пост і покинув країну, давши вказівку здійснити передачу влади мирним шляхом. Росія в цих переговорах участі не брала".

"Російська Федерація перебуває в контакті з усіма угрупованнями сирійської опозиції, - йдеться також у повідомленні. - Російські військові бази на території Сирії перебувають у режимі підвищеної бойової готовності".

Водночас у російському МЗС закликали всі "причетні сторони" "відмовитися від застосування насильства і вирішувати всі питання управління політичним шляхом". 

Падіння режиму Асада

8 грудня сирійські повстанці-ісламісти оголосили, що  повалили режим Башара Асада . Мухаммед Аль-Джалалі, який обіймав посаду прем'єр-міністра Сирії, повідомив, що не має зв'язку з Асадом і не знає, де перебуває він та його сім'я.

Раніше повідомлялося, що бойовики увійшли до президентського палацу в Дамаску після стрімкого наступу по Сирії. У соцмережах з'явилося відео, на якому кілька озброєних чоловіків стріляють у повітря біля воріт палацу. Телеканал Al-Arabiya показав кадри, як бойовики досліджують приміщення палацу і сади, а також роблять фотографії. Згодом почали з'являтися відеокадри, на яких повстанці виносять цінні речі з палацу Асада. 

За даними ЗМІ, правитель Сирії Асад втік з Дамаска незадовго до цього. Повстанці-ісламісти, очевидно, безперешкодно проникли на територію президентського палацу, розташованого на захід від столиці. Урядовці та силовики також залишили палац.

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