ГУР: Росіяни виводять кораблі і залишки озброєння з Сирії

8 грудня з Тартуса у Середземне море вийшли два судна флотів РФ, а з авіабази "Хмеймім" вилітають борти з озброєнням, констатує ГУР.

Українська військова розвідка у неділю, 8 грудня, повідомляє, що внаслідок повалення режиму правителя Башара Асада у Сирії з тамтешніх військових баз РФ виводяться кораблі та літаками перекидаються залишки озброєння.

"Велична" втеча путіна з Сирії - росіяни виводять кораблі з бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з Хмейміма", - ідеться у дописі головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) у Telegram.

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"Ганебна втеча"

За даними української спецслужби, 8 грудня з Тартуса у Середземне море вийшли фрегат "Адмирал Григорович" Чорноморського флоту РФ та вантажне судно "Інженер Трубин" Північного флоту РФ. Також росіяни перекидають із Сирії залишки своїх озброєнь та військової техніки військовими бортами із авіабази у Хмеймімі. У ГУР МО це називають "ганебною втечею російського контингенту з території арабської республіки".

Як відомо, Росія як союзник режиму правителя Башара Асада мала у західному, прибрежному регіоні Сирії військово-морську базу у Тартусі та військово-повітряну базу "Хмеймім".

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Крім того, українські розвідники підтверджують дані низки ЗМІ, що у столиці Сирії Дамаску "під контролем опозиційних до Асада сил перебуває резиденція диктатора, урядові будівлі та центральний офіс національного телебачення".

ГУР МО зазначає, що після взяття Дамаска опозиційні до Асада сили рухаються до узбережжя, і саме тому РФ побоюється втрати своїх військових баз там. "Це фіналізує поразку кремля на Близькому Сході", - підсумовує ГУР МО у дописі у Telegram.

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