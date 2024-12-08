Уряд ФРН застерігає від захоплення влади у Сирії радикалами

У поваленні режиму Башара Асада Берлін вбачає хорошу новину, але попереджає, що шлях до миру в Сирії буде дуже важким.

Уряд Німеччини відреагував на останні події в Сирії з полегшенням, але водночас із застереженнями про непевне майбутнє. "Кінець правління Асада" - це хороша новина, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) у Берліні в неділю, 8 грудня. Міністерка закордонних справ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) говорила про "перший великий видих з полегшенням" для мільйонів сирійців. Водночас вона наголосила, що країна не повинна тепер потрапити до рук "інших радикалів - незалежно від того, в якому вони убранні".

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МВС ФРН: Щодо біженців поки неможливо нічого передбачити

Шольц нагадав, що багаторічний сирійський правитель Башар Асад жорстоко пригнічував власний народ, на його совісті незліченна кількість життів, і він змусив багатьох людей тікати з Сирії, багато з яких також прибули до Німеччини. "Зараз важливо, щоб у Сирії якнайшвидше відновився закон і порядок. Всі релігійні громади, всі меншини повинні користуватися захистом зараз і в майбутньому", - наголосив німецький канцлер.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини повідомило газеті Funke Mediengruppe, що німецький уряд уважно стежить за ситуацією у Сирії, яка швидко змінюється. "Наразі неможливо передбачити, чи призведе ця ситуація до руху біженців в регіон або з нього", - зазначило відомство. Також неможливо передбачити, який вплив ситуація матиме на можливість повернення сирійських біженців. Поточний розвиток подій і наявна в уряду ФРН інформація про ситуацію з безпекою в Сирії будуть взяті до уваги при розгляді питання про можливі депортації.

Нагадаємо, громадянська війна у Сирії почалася у 2011 році, згодом у регіоні різні групи почали протидіяти і терористам "Ісламської держави". Воєнні дії забрали життя кількох сотень тисяч людей і спричинили масовану хвилю біженців. У 2015-2016 роках тільки Німеччина прийняла понад 1,2 мільйона біженців з Сирії. Туреччина до 2024 року прихистила понад три мільйони сирійських біженців.

У перспективі - важкий шлях до миру

Наразі сторони конфлікту у Сирії покликані взяти відповідальність за всіх сирійців, наголосила Бербок. "Це включає всебічний захист етнічних і релігійних меншин, як-от курдів, алавітів або християн, а також інклюзивний політичний процес, який створить баланс між різними групами". Якби "ключові гравці зсередини і ззовні" зараз діяли в інтересах народу Сирії, міг би розпочатися важкий шлях до миру, зазначила очільниця німецького зовнішньополітичного відомства.

"Міжнародне співтовариство також покликане допомогти Сирії нарешті вирватися з кола війни і насильства", - закликала німецька міністерка. З цією метою наразі відбувається інтенсивна координація з Організацією Об'єднаних Націй, партнерами в ЄС та регіональними гравцями і сусідами Сирії, як-от Туреччиною та Йорданією.

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Як відомо, наприкінці листопада 2024 року з півночі Сирії почався стрімкий наступ груп повстанців-ісламістів. За короткий час вони захопили раніше контрольовані урядом Асада міста Алеппо, Хаму та Хомс. 8 грудня стало відомо, що уряд Сирії втратив контроль над столицею Дамаском, а у ЗМІ з'явилися відео людей, які святкували кінець ери Асада на вулицях Дамаска та інших міст.

Де саме перебуває правитель Сирії Асад, невідомо. За даними Reuters, він нібито загинув під час втечі внаслідок збиття його літака.