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ПолітикаСирія

Падіння режиму Асада: прем'єр Сирії закликав провести вибори

Дмитро Шварц
8 грудня 2024 р.

На тлі падіння режиму Башара Асада сирійська коаліція повстанців прагне мирної передачі влади, а прем'єр закликав до вільних виборів.

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Сирійські повстанці у Дамаску, 8 грудня 2024 року
Сирійська повстанська коаліція прагне мирної передачі владиФото: Omar Sanadiki/AP/dpa/picture alliance

Прем'єр-міністр Сирії Мухаммед Аль-Джалілі на тлі новин, що президент Башар Асад втік з країни, заявив у неділю, 8 грудня, що Сирія повинна провести вільні вибори, щоб дозволити її народу обрати своє керівництво.

В інтерв'ю телеканалу Al-Arabiya він також сказав, що спілкувався з командиром повстанців Абу Мухаммадом аль-Джулані, щоб обговорити управління країною у поточний перехідний період.

Повстанці вимагають "офіційної передачі" влади

Своєю чергою, сирійська повстанська коаліція заявила в неділю, що продовжує роботу над завершенням передачі влади в країні перехідному керівному органу з повною виконавчою владою. "Велика сирійська революція перейшла від етапу боротьби за повалення режиму Асада до боротьби за спільну побудову Сирії, яка відповідає жертвам її народу", - йдеться в заяві, яку цитує агентство Reuters.

Сирійська повстанська коаліція, за словами її лідера Абу Мухаммада аль-Джулані, прагне мирної передачі влади. Урядові установи в столиці Сирії Дамаску "залишаться під контролем колишнього прем'єр-міністра до офіційної передачі влади", повідомив аль-Джулані в соцмережах у неділю. Озброєним людям категорично заборонено наближатися до державних установ і відкривати вогонь, додав він.

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Своє повідомлення Аль-Джулані перепублікував у соцмережах під справжнім цивільним іменем Ахмед Шаара. Останніми днями він вперше публічно з'явився на каналах ісламістського угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ) під справжнім, а не бойовим ім'ям.

Тим часом агентство Reuters з посиланням на два сирійські анонімні джерела повідомило, що президент Сирії Башар Асад з високою ймовірністю загинув в авіакатастрофі. Жодного підтвердження цієї інформації наразі немає. 

Бойовики увірвалися до президентського палацу в Дамаску

Раніше повідомлялося, що озброєні формування опозиції увійшли до президентського палацу в Дамаску після стрімкого наступу по Сирії. Озброєні бойовики увірвалися в палац і вигукували "Аллах акбар", повідомляє агентство dpa з посиланням на очевидців. У соцмережах з'явилося відео, на якому кілька озброєних чоловіків стріляють у повітря біля воріт палацу. Телеканал Al-Arabiya показав кадри, як бойовики досліджують приміщення палацу і сади, а також роблять фотографії. Згодом почали з'являтися відеокадри, на яких повстанці виносять цінні речі з палацу Асада.  

Президент Сирії Башар Асад незадовго до цього втік з Дамаска. Повстанці, очевидно, безперешкодно проникли на територію президентського палацу, розташованого на захід від столиці. Урядовці та силовики залишили територію палацу.

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Штурм посольства Ірану

Після повідомлення про кінець правління Башара Асада повстанці у Дамаску штурмували посольство Ірану, який раніше підтримував Асада.

Телеканал Al-Arabiya оприлюднив відео, на якому видно, як люди зривають великий плакат з паркану іранського посольства. На плакаті були зображені іранський генерал Касем Сулеймані, який загинув у 2020 році в Іраку від удару американського безпілотника, та Хасан Насралла, ватажок підтримуваного Іраном ліванського руху "Хезболла", який загинув у вересні в результаті ізраїльського авіаудару поблизу Бейрута.

Телеканал "Аль-Джазіра" повідомив, що співробітники іранського посольства втекли, тому не було жодного опору.

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