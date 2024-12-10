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ПолітикаСирія

У Сирії призначили главу тимчасового уряду

Олександр Куницький | Микола Лінке
10 грудня 2024 р.

За оцінкою агентства Reuters, нового тимчасового прем'єр-міністра погано знають у Сирії, він практично невідомий за межами провінції Ідліб.

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Виступ Мухаммеда аль-Башира 28 листопада 2024 року
Мухаммеда аль-Башир - новий тимчасовий прем'єр СиріїФото: Omar Haj Kadour/AFP/Getty Images

Новим тимчасовим прем'єр-міністром Сирії став Мухаммед аль-Башир, якого називають близьким соратником лідера угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ) Абу Мохаммеда аль-Джулані.

Передача влади в Дамаску

У вівторок, 10 грудня, аль-Башир виступив в ефірі державного телебачення Сирії й оголосив, що стане главою перехідного уряду, який пробуде при владі до 1 березня 2025 року. До цього аль-Башир провів у Дамаску зустріч, у якій, за даними агентства EFE, брала участь низка міністрів минулого кабінету, серед яких експрем'єр Мухаммад Газі аль-Джалалі. Як передає dpa, на нараді був присутній і лідер ХТШ аль-Джулані.

"Сьогодні ми провели засідання кабінету міністрів, у якому брала участь команда з уряду порятунку, що працював в Ідлібі та його околицях, а також уряд поваленого режиму, - цитує звернення аль-Башира агентство Reuters. - Засідання пройшло під питанням передачі справ і установ для контролю над урядом".

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Хто такий Мухаммед аль-Башир?

Як повідомляє AFP, раніше аль-Башир обіймав посаду глави опозиційного уряду порятунку. Він був створений 2017 року в провінції Ідліб, яку утримували повстанці. Reuters зазначає, що під час сьогоднішньої промови за аль-Баширом висів новий прапор Сирії з трьома зірками, а також білий прапор із шахадою (ісламським символом віри. - Ред.), який зазвичай використовують сунітські бойовики.

За оцінкою Reuters, нового прем'єра погано знають у Сирії, він практично невідомий за межами провінції Ідліб. Судячи з відкритих джерел, він навчався на інженера-електрика, а пізніше здобув ступінь з мусульманського права і обіймав різні управлінські посади.

Падіння режиму Башара Асада в Сирії

Збройні угруповання на чолі з ХТШ почали масштабний наступ на урядові сили Башара Асада наприкінці листопада. За кілька днів їм вдалося увійти в друге за величиною місто країни Алеппо і взяти під контроль кілька інших великих центрів. 8 грудня повстанці оголосили в ефірі держтелебачення з Дамаска, що повалили режим Асада. Той разом із сім'єю вилетів до Росії.

Кореспондент Reuters повідомляє, що у вівторок у Дамаску знову відкрилися банки і магазини, запрацювали світлофори, будівельники продовжили ремонт доріг, а двірники - прибирання вулиць. У місті помітно скоротилася кількість озброєних людей. Два джерела, близькі до повстанців, повідомили, що командування наказало бійцям покинути місто.

 

 

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