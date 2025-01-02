Україна готується відновити дипломатичні видносини з Сирією

Україна може відновити в 2025 році дипломатичні відносини з Сирією. Про це повідомив у четвер, 2 січня, президент Володимир Зеленський після доповідей міністра закордонних справ Андрія Сибіги та міністра аграрної політики Віталія Коваля щодо їхнього візиту в Дамаск і переговорів із новою сирійською владою.

"У цьому році можемо додати ще країни до наших надійних партнерів, зокрема Сирію. Готуємося відновити дипломатичні відносини з Сирією та взаємодію в міжнародних організаціях. Я хочу подякувати нашій розвідці за безпекову основу цих контактів", - сказав Зеленський у відеозверненні.

Дипломатичні відносини між Україною та Сирією

Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирією у 2022 році через те, що режим Башара Асада визнав анексію Росією Криму та часткову окупацію Донецької і Луганської областей.

Після повалення режиму Асада в Сирії Сибіга приїхав 30 грудня у Дамаск, де провів зустріч із лідером радикального ісламістського сунітського угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" Ахмадом аль-Шараа (бойове ім'я Мохаммед аль-Джулані), який тепер де-факто є лідером країни. На зустрічі були пристуні з українського боку - Коваль, а з сирійської сторорни - прем'єр-міністр Мохамед Аль-Башір і міністр закордонних справ Асаад Хасан аш-Шейбані.

"Переговори з лідером нової сирійської адміністрації Ахмадом аш-Шараа тривали більше години та були предметними. Розкрию одну цікаву деталь - ми були вражені глибиною його знань про історію України. Аш-Шараа знає про період сталінських репресій проти українського народу, про те, що фронт Другої світової прокотився українською землею двічі - з заходу на схід та зі сходу на захід - та інші історичні факти про нашу країну та людей. Наприкінці серед інших подарунків подарував йому історію України арабською мовою авторства Олександра Палія, щоб він ще глибше пізнав нашу країну та її людей", - розповів Сибіга про візит.