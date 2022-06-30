Україна розриває дипломатичні відносини з Сирією

Міністерство закордонних справ (МЗС) України повідомило про розрив дипломатичних відносин з Сирійською Арабською Республікою у відповідь на рішення Дамаска визнати незалежність самопроголошених утворень "ДНР" і "ЛНР". В оприлюдненій у четвер, 30 червня, заяві українського дипломатичного відомства наголошується, що офіційний Київ "рішуче засуджує" це рішення Дамаска й розглядає його як "недружній акт щодо України, посягання на її суверенітет та територіальну цілісність, грубе порушення українського законодавства, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права".

"У відповідь на цей недружній акт Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з Сирією без розриву консульських відносин", - ідеться в заяві МЗС України. "Українська сторона також розпочинає процедуру запровадження торговельного ембарго щодо Сирії, а також накладення інших санкцій щодо сирійських юридичних та фізичних осіб", наголосили в українському зовнішньополітичному відомстві.

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"Ми максимально жорстко реагуємо на будь-які спроби підірвати суверенітет і територіальну цілісність України та захищаємо національні інтереси всіма доступними способами", - заявив щодо цього глава українського МЗС Дмитро Кулеба, якого цитує пресслужба відомства.

Київ звинуватив Дамаск у виконанні волі Кремля

Також у Києві переконані, що нинішнім рішенням "сирійський режим намагається надати псевдосуб'єктності російським окупаційним адміністраціям на Донеччині та Луганщині на замовлення своїх кураторів в Кремлі".

Ще 2016 року Україна закрила посольство України в Дамаску, а 2018 року наказала закрити посольство Сирії в Києві. Це було зроблено в зв'язку зі "злочинами режиму Башара Асада проти сирійського народу", пояснили в українському зовнішньополітичному відомстві.

У міністерстві закордонних справ Сирії заявили про рішення визнати "незалежність" самопроголошених проросійських утворень "ЛДНР" 29 червня. Таким чином Сирія стане другою країною після РФ, яка визнає сепаратистські утворення на Донбасі.