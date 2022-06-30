Україна розриває дипломатичні відносини з Сирією

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Офіційний Київ заявив про розрив дипвідносин з Дамаском через рішення уряду Асада визнати незалежність самопроголошених утворень "ДНР" і "ЛНР". У Києві це розцінили як "недружній акт" і пообіцяли заходи у відповідь.
Міністерство закордонних справ (МЗС) України повідомило про розрив дипломатичних відносин з Сирійською Арабською Республікою у відповідь на рішення Дамаска визнати незалежність самопроголошених утворень "ДНР" і "ЛНР". В оприлюдненій у четвер, 30 червня, заяві українського дипломатичного відомства наголошується, що офіційний Київ "рішуче засуджує" це рішення Дамаска й розглядає його як "недружній акт щодо України, посягання на її суверенітет та територіальну цілісність, грубе порушення українського законодавства, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права".
"У відповідь на цей недружній акт Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з Сирією без розриву консульських відносин", - ідеться в заяві МЗС України. "Українська сторона також розпочинає процедуру запровадження торговельного ембарго щодо Сирії, а також накладення інших санкцій щодо сирійських юридичних та фізичних осіб", наголосили в українському зовнішньополітичному відомстві.
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"Ми максимально жорстко реагуємо на будь-які спроби підірвати суверенітет і територіальну цілісність України та захищаємо національні інтереси всіма доступними способами", - заявив щодо цього глава українського МЗС Дмитро Кулеба, якого цитує пресслужба відомства.
Також у Києві переконані, що нинішнім рішенням "сирійський режим намагається надати псевдосуб'єктності російським окупаційним адміністраціям на Донеччині та Луганщині на замовлення своїх кураторів в Кремлі".
Ще 2016 року Україна закрила посольство України в Дамаску, а 2018 року наказала закрити посольство Сирії в Києві. Це було зроблено в зв'язку зі "злочинами режиму Башара Асада проти сирійського народу", пояснили в українському зовнішньополітичному відомстві.
У міністерстві закордонних справ Сирії заявили про рішення визнати "незалежність" самопроголошених проросійських утворень "ЛДНР" 29 червня. Таким чином Сирія стане другою країною після РФ, яка визнає сепаратистські утворення на Донбасі.
Викрадене російськими військами українське зерно перебуває на суховантажах у Середземному морі і, найімовірніше, готується до відправки до Сирії, повідомляє головне управління розвідки міноборони України.