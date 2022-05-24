Туреччина оголосила про плани нового наступу на курдів у Сирії

Анкара планує найближчим часом провести новий наступ на курдів у Сирії, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок, 23 травня. Метою цієї операції, за його словами, має стати створення уздовж південного кордону його країни зони безпеки завширшки 30 кілометрів, що має служити "для придушення терористичних загроз, що походять з цього регіону".

Анкара називає терористичними організаціями "Робітничу партію Курдистану" (РПК) та "Загони народної самооборони" (YPG, входять до складу альянсу "Демократичні сили Сирії").

14 травня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу на позачерговій неформальній зустрічі голів МЗС країни-членів НАТО у Берліні заявив, що більшість жителів Туреччини виступають проти прийняття Швеції та Фінляндії до НАТО саме тому, що ці країни "відкрито висловлюють підтримку РПК та YPG".

Читайте також: Туреччина заблокувала переговори про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Зі свого боку, міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто сказав тоді, що збирається обговорити зі свої турецьким колегою розбіжності, що існують, та висловив упевненість, що їм "вдасться знайти розв'язання проблеми".

