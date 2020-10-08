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Мевлют Чавушоглу
Тема
Мевлют Чавушоглу - турецький політик, колишній міністр закордонних справ Туреччини.
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Докладно
Які шляхи експорту українського зерна пропонують у ЄС
Які шляхи експорту українського зерна пропонують у ЄС
Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель вимагає від Росії уможливити експорт української пшениці.
Економіка
21.06.2022
21 червня 2022 р.
У Туреччині різко засудили визнання Байденом геноциду вірмен
У Туреччині різко засудили визнання Байденом геноциду вірмен
МЗС Туреччини "у найгострішій формі" засудило заяву Джо Байдена, в якій той визнав геноцид вірменського народу.
Політика
25.04.2021
25 квітня 2021 р.
США відмовилися відправляти есмінці у Чорне море - Анкара
США відмовилися відправляти есмінці у Чорне море - Анкара
Військові кораблі США мали 14-15 квітня пройти через протоки Босфор і Дарданелли до акваторії Чорного моря.
Політика
15.04.2021
15 квітня 2021 р.
Анкара заявила про позитив на переговорах з Грецією
Анкара заявила про позитив на переговорах з Грецією
Анкара та Афіни роками сперечаються через багатий покладами природного газу шельф у східній частині Середземного моря.
Політика
27.01.2021
27 січня 2021 р.
Росія і Туреччина продовжать військову співпрацю
Росія і Туреччина продовжать військову співпрацю
Росія і Туреччина мають намір продовжити у майбутньому двосторонню військову співпрацю, незважаючи на санкції США.
Політика
29.12.2020
29 грудня 2020 р.
Туреччина і Греція домовилися про двосторонні переговори
Туреччина і Греція домовилися про двосторонні переговори
Глави МЗС Туреччини і Греції домовилися про двосторонні переговори на тлі загострення суперечки щодо газовидобутку.
Політика
08.10.2020
8 жовтня 2020 р.
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