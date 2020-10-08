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Мевлют Чавушоглу

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Мевлют Чавушоглу - турецький політик, колишній міністр закордонних справ Туреччини.

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Докладно

Пшеничне поле в Одеській області

Які шляхи експорту українського зерна пропонують у ЄС

Які шляхи експорту українського зерна пропонують у ЄС

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель вимагає від Росії уможливити експорт української пшениці.
Економіка21 червня 2022 р.
Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу

У Туреччині різко засудили визнання Байденом геноциду вірмен

У Туреччині різко засудили визнання Байденом геноциду вірмен

МЗС Туреччини "у найгострішій формі" засудило заяву Джо Байдена, в якій той визнав геноцид вірменського народу.
Політика25 квітня 2021 р.
Есмінець USS Donald Cook у порту Одеси, лютий 2019 року

США відмовилися відправляти есмінці у Чорне море - Анкара

США відмовилися відправляти есмінці у Чорне море - Анкара

Військові кораблі США мали 14-15 квітня пройти через протоки Босфор і Дарданелли до акваторії Чорного моря.
Політика15 квітня 2021 р.
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу

Анкара заявила про позитив на переговорах з Грецією

Анкара заявила про позитив на переговорах з Грецією

Анкара та Афіни роками сперечаються через багатий покладами природного газу шельф у східній частині Середземного моря.
Політика27 січня 2021 р.
Глава МЗС РФ Сергій Лавров (л) на зустрічі з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу

Росія і Туреччина продовжать військову співпрацю

Росія і Туреччина продовжать військову співпрацю

Росія і Туреччина мають намір продовжити у майбутньому двосторонню військову співпрацю, незважаючи на санкції США.
Політика29 грудня 2020 р.
Глава МЗС Греції Нікос Дендіас (ліворуч) і глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу під час зустрічі в Братиславі

Туреччина і Греція домовилися про двосторонні переговори

Туреччина і Греція домовилися про двосторонні переговори

Глави МЗС Туреччини і Греції домовилися про двосторонні переговори на тлі загострення суперечки щодо газовидобутку.
Політика8 жовтня 2020 р.
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