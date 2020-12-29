Туреччина: переговори з Грецією пройшли в "дуже позитивній" атмосфері

Двосторонні переговори між Туреччиною і Грецією щодо врегулювання давньої суперечки через багатий покладами природного газу шельф у східній частині Середземного моря пройшли у "дуже позитивній" атмосфері.

Про це у середу, 27 грудня, заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. Як відомо, переговори між сторонами поновилися 25 січня в Стамбулі після декількох місяців напруженості та внаслідок тиску з боку Європейського Союзу. Як зазначає агенція Reuters, це перші переговори після п'ятирічної перерви.

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Загалом, з 2002 по 2016 рік представники Греції і Туреччини провели 60 зустрічей для врегулювання розбіжностей у своїх позиціях, але без особливого прогресу.

Чавушоглу пояснив, що під час зустрічі сторони були зосереджені на "тому, що обговорювалося в перших 60 раундах", і закликав Грецію утриматися від "провокацій".

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Нагадаємо, останнім часом між Анкарою і Афінами спостерігалося загострення суперечки через багатий покладами природного газу шельф у східній частині Середземного моря.

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Греція звинувачувала Туреччину в незаконній розвідці родовищ природного газу поблизу грецьких островів. Уряд в Анкарі відкидав звинувачення Афін і стверджував, що ця частина акваторії Середземного моря належить до турецького континентального шельфу. Згодом Греція й Туреччина домовилися про військовий механізм для запобігання конфліктам у Середземному морі.