США відмовилися відправляти есмінці у Чорне море - Анкара

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу у четвер, 15 квітня, заявив, що Сполучені Штати Америки відмовилися від плану відрядити свої військові кораблі у Чорне море.

За його словами, Вашингтон відправив Анкарі відповідне сповіщення про скасування проходження суден, повідомляє агентство Reuters. Глава МЗС Туреччини також додав, що, відповідно до Конвенції Монтре від 1936 року, США мають за 15 днів повідомити турецьку владу про проходження військових кораблів з Середземного до Чорного моря. "Якщо кораблі США не пройдуть протоками (Босфор і Дарданелли. - Ред.) сьогодні, то термін сповіщення у 15 днів розпочнетьсе знову. Нечорноморські держави повинні дотримуватися термінів сповіщення (про проходження суден з Середземного до Чорного моря. - Ред.) у 15 днів наперед", - зауважив Мевлют Чавушоглу.

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Турецький міністр також наголосив, що у нинішній ситуації загострення відносин між Україною та Росією Анкара не стане на чийсь бік, а виступатиме винятково за дипломатичне розв'язання кризи.

На відмову від відправлення кораблів США у Чорне море вже відреагували у Кремлі. У четвер речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що наразі рано говорити про те, що це сприятиме деескалації ситуації, адже, мовляв, біля російських кордонів й без того перебуває велика кількість військових зі США та інших держав НАТО.

Плани завести американські кораблі у Чорне море

Минулого тижня ЗМІ повідомили про плани США відправити до Чорного моря упродовж найближчих кількох тижнів свої військові кораблі, щоб надіслати таким чином сигнал підтримки України на тлі зростання військової присутності Росії на українсько-російському кордоні. Згодом інформацію про плани двох американських есмінців пройти через протоки Босфор і Дарданелли 14 і 15 квітня підтвердили в МЗС Туреччині. Вони мали пробути у Чорному морі до 4-5 травня.

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Раніше США і європейські країни неодноразово висловлювали стурбованість з приводу переміщення російських військ біля кордону з Україною. 14 квітня тимчасова повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн повідомила, що Росія зосередила від 15 до 25 тисяч військовослужбовців в анексованому Криму та поблизу кордону України. Натомість міністр оборони України Андрій Таран під час засідання підкомітету Європарламенту з питань безпеки і оборони у той же день заявив про нібито плани Росії довести чисельність військового контингенту біля кордонів України до 110 тисяч військових.