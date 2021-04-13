Україна і НАТО: як Кулеба і Столтенберг реагуватимуть на дії Путіна (відео)

Стягнення російських військ до кордонів України й ескалація на Донбасі - нині головна тема у Брюсселі. Як реагуватиме НАТО на дії Росії? Та на яку підтримку, окрім слів, може розраховувати Київ?
Кремль погрожує Україні масштабною ескалацією на Донбасі і натякає на "наслідки для державності", якщо Київ вступить в НАТО. Цими днями ситуація на українсько-російському кордоні - головна тема у Брюсселі. Не Росія вирішуватиме - вступати Україні в НАТО чи ні, наголосили в Альянсі та підтвердили свою непохитну підтримку. Водночас про конкретні кроки, зокрема надання Україні Плану дій щодо членства, поки не йдеться. Чому і чого чекати від НАТО?
У Євросоюзі, НАТО та США не забарилися з реакціями на повідомлення про додаткові війська Росії біля кордонів з Україною. DW розбиралась, чи варто Україні розраховувати на щось більше, ніж заяви про "занепокоєння".
В Україні створюють новий центр протидії дезінформації. У Євросоюзі такий центр існує ще з 2015 року. Який досвід могла б запозичити Україна у сфері подолання російської пропаганди й фейків?