 Україна і НАТО: як Кулеба і Столтенберг реагуватимуть на дії Путіна (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 13.04.2021

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Політика й суспільство

Україна і НАТО: як Кулеба і Столтенберг реагуватимуть на дії Путіна (відео)

Стягнення російських військ до кордонів України й ескалація на Донбасі - нині головна тема у Брюсселі. Як реагуватиме НАТО на дії Росії? Та на яку підтримку, окрім слів, може розраховувати Київ?

Росія стягує війська до кордонів з Україною

Росія стягує війська до кордонів з Україною

Кремль погрожує Україні масштабною ескалацією на Донбасі і натякає на "наслідки для державності", якщо Київ вступить в НАТО. Цими днями ситуація на українсько-російському кордоні - головна тема у Брюсселі. Не Росія вирішуватиме - вступати Україні в НАТО чи ні, наголосили в Альянсі та підтвердили свою непохитну підтримку. Водночас про конкретні кроки, зокрема надання Україні Плану дій щодо членства, поки не йдеться. Чому і чого чекати від НАТО?   

DW.COM

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