Україна і НАТО: як Кулеба і Столтенберг реагуватимуть на дії Путіна (відео)

Кремль погрожує Україні масштабною ескалацією на Донбасі і натякає на "наслідки для державності", якщо Київ вступить в НАТО. Цими днями ситуація на українсько-російському кордоні - головна тема у Брюсселі. Не Росія вирішуватиме - вступати Україні в НАТО чи ні, наголосили в Альянсі та підтвердили свою непохитну підтримку. Водночас про конкретні кроки, зокрема надання Україні Плану дій щодо членства, поки не йдеться. Чому і чого чекати від НАТО?