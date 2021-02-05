Чому санкції проти "Північного потоку-2" "діряві"? (відео)

Розслідування DW свідчить, що європейські фірми постачають обладнання для будівництва суперечливого газопроводу попри американські санкції.
Трубоукладач "Академік Черський" мав добудовувати другу нитку газопроводу "Північний потік" після того, як через загрозу санкцій США від участі в проєкті відмовилась швейцарська компанія Allseas. Однак судно прибуло в німецький порт Мукран на Балтійському морі погано підготовленим: бракувало значної частини устаткування, необхідного для укладання труб. І все ж європейським компаніям вдалося дообладнати його новітньою технікою в обхід санкцій США. Дивіться розслідування DW, як саме їм це вдалося:
Шок від умов у російському спецприймальнику. Чому уйгури, які втекли в Туреччину, бояться повернення у Китай. Як іспанська Майорка потерпає від пандемії. Які пандемічні розваги вигадали французи.
У Німеччині знайшли механізм, як добудувати російсько-німецький газопровід, незважаючи на санкції США.