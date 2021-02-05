 Чому санкції проти ″Північного потоку-2″ ″діряві″? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 24.03.2021

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Політика й суспільство

Чому санкції проти "Північного потоку-2" "діряві"? (відео)

Розслідування DW свідчить, що європейські фірми постачають обладнання для будівництва суперечливого газопроводу попри американські санкції.

Russland: Schiff Akademik Cherskiy

Трубоукладач "Академік Черський" спершу був непридатним для прокладення "Північного потоку-2"

Трубоукладач "Академік Черський" мав добудовувати другу нитку газопроводу "Північний потік" після того, як через загрозу санкцій США від участі в проєкті відмовилась швейцарська компанія Allseas. Однак судно прибуло в німецький порт Мукран на Балтійському морі погано підготовленим: бракувало значної частини устаткування, необхідного для укладання труб. І все ж європейським компаніям вдалося дообладнати його новітньою технікою в обхід санкцій США. Дивіться розслідування DW, як саме їм це вдалося: 


 

DW.COM

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