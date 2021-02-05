Чому санкції проти "Північного потоку-2" "діряві"? (відео)

Трубоукладач "Академік Черський" мав добудовувати другу нитку газопроводу "Північний потік" після того, як через загрозу санкцій США від участі в проєкті відмовилась швейцарська компанія Allseas. Однак судно прибуло в німецький порт Мукран на Балтійському морі погано підготовленим: бракувало значної частини устаткування, необхідного для укладання труб. І все ж європейським компаніям вдалося дообладнати його новітньою технікою в обхід санкцій США. Дивіться розслідування DW, як саме їм це вдалося:



