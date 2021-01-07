"Північний потік-2": німці створили фонд для добудови газопроводу (відео)

"Північний потік-2": Як "Газпром" збирається обійти санкції США (відео)

Після майже річного простою і запровадження санкцій США будівництво "Північного потоку-2" все ж можуть продовжити. Чи означає це, що газопровід все ж добудують, враховуючи, що Вашингтон готує нові штрафні заходи?