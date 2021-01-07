"Північний потік-2": німці створили фонд для добудови газопроводу (відео)

У Німеччині знайшли механізм, як добудувати російсько-німецький газопровід, незважаючи на санкції США.
У Німеччині буде створено фонд з метою захисту "Північного потоку-2" від санкцій США. Це рішення уряду федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія 7 січня затвердив місцевий ландтаг. Фактично йдеться про створення буферної компанії. Усі подпробиці - у відео DW:
Після майже річного простою і запровадження санкцій США будівництво "Північного потоку-2" все ж можуть продовжити. Чи означає це, що газопровід все ж добудують, враховуючи, що Вашингтон готує нові штрафні заходи?
Анґела Меркель 15 років є канцлеркою Німеччини. Меркель допомогла зупинити агресію Росії, але не хоче зупиняти "Північний потік-2". Як розвивалися відносини Києва та Берліна за її правління?