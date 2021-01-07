 ″Північний потік-2″: німці створили фонд для добудови газопроводу (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.01.2021

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Економіка

"Північний потік-2": німці створили фонд для добудови газопроводу (відео)

У Німеччині знайшли механізм, як добудувати російсько-німецький газопровід, незважаючи на санкції США.

Russland Anlandestation für Nord Stream 2

Сухопутна станція у Мекленбургу для прийому газу з "Північного потоку-2"

У Німеччині буде створено фонд з метою захисту "Північного потоку-2" від санкцій США. Це рішення уряду федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія 7 січня затвердив місцевий ландтаг. Фактично йдеться про створення буферної компанії. Усі подпробиці - у відео DW: 


 

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Докладно

Russland Anlandestation für Nord Stream 2

"Північний потік-2": фонд для добудови газопроводу (відео)

У Німеччині знайшли механізм, як добудувати російсько-німецький газопровід, незважаючи на санкції США.  

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