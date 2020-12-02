"Північний потік-2": Як "Газпром" збирається обійти санкції США (відео)

Реанімація "Північного потоку-2" лише для показухи? (02.12.2020)

Через санкції США "Північний потік-2" не будували вже майже рік. І ось 5 грудня прокладка труб може поновитися. Чи означає це, що газопровід все ж добудують, враховуючи, що Вашингтон готує нові санкції?