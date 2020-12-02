 ″Північний потік-2″: Як ″Газпром″ збирається обійти санкції США (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.12.2020

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Економіка

"Північний потік-2": Як "Газпром" збирається обійти санкції США (відео)

Після майже річного простою і запровадження санкцій США будівництво "Північного потоку-2" все ж можуть продовжити. Чи означає це, що газопровід все ж добудують, враховуючи, що Вашингтон готує нові штрафні заходи?

Прокладка труб Північного потоку-2 може поновитися 5 грудня 2020

Прокладка труб може поновитися 5 грудня 2020

Компанія Nord Stream 2 готується відновити прокладку труб "Північного потоку-2". Попередня дата старту робіт - 5 грудня. Утім, оглядачів здивувало, що ці роботи планують почати, так би мовити, з кінця - у німецькій частині шельфу Балтійського моря. Причому йдеться про ділянку протяжністю лише 2,5 кілометри. Докладніше дивіться у сюжеті DW:

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Що Джо Байден планує робити з "Північним потоком-2" (відео)

Санкції проти учасників російсько-європейського газогону "Північний потік-2" запровадили за підтримки президента Дональда Трампа. Будівництво загальмувалося. Як вплине на проєкт Джо Байден на чолі США?  

"Північний потік-2": чому США погрожують німецькому містечку (відео)

США розширили санкції проти "Північного потоку-2". Під ударом не лише судна, які прокладають труби, а й компанії, які надають їм різні послуги. У містечку Засніц у Німеччині отримали… листи з погрозами з-за океану.  

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Докладно

Прокладка труб Північного потоку-2 може поновитися 5 грудня 2020

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