"Північний потік-2": Як "Газпром" збирається обійти санкції США (відео)

Після майже річного простою і запровадження санкцій США будівництво "Північного потоку-2" все ж можуть продовжити. Чи означає це, що газопровід все ж добудують, враховуючи, що Вашингтон готує нові штрафні заходи?
Компанія Nord Stream 2 готується відновити прокладку труб "Північного потоку-2". Попередня дата старту робіт - 5 грудня. Утім, оглядачів здивувало, що ці роботи планують почати, так би мовити, з кінця - у німецькій частині шельфу Балтійського моря. Причому йдеться про ділянку протяжністю лише 2,5 кілометри. Докладніше дивіться у сюжеті DW:
Санкції проти учасників російсько-європейського газогону "Північний потік-2" запровадили за підтримки президента Дональда Трампа. Будівництво загальмувалося. Як вплине на проєкт Джо Байден на чолі США?
США розширили санкції проти "Північного потоку-2". Під ударом не лише судна, які прокладають труби, а й компанії, які надають їм різні послуги. У містечку Засніц у Німеччині отримали… листи з погрозами з-за океану.