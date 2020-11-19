Що Байден планує робити з "Північним потоком-2" (відео)

Санкції проти учасників російсько-європейського газогону запровадили за підтримки президента Дональда Трампа. Будівництво загальмувалося. Як вплине на проєкт зміна керівника Білого дому?
Розмірковуючи про майбутнє США з новообраним президентом Джо Байденом та ймовірну зовнішню політику демократа, німецька преса особливу увагу присвячує подальшій долі "Північного потоку-2". Таблоїд "Більд" навіть прямим текстом заявляє: "Джо Байден хоче назавжди зупинити Путінів "Північний потік-2"". Видання посилається на грізні заяви команди Байдена. Досі багато хто у Німеччині пов'язував санкції проти учасників газогону виключно із Дональдом Трампом, очікуючи, що зі зміною керівника Білого дому напруга між Європою і США через суперечливий проєкт спаде.
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Дискусія у ЄС про те, чи зупиняти газогін "Північний потік-2", не заважає будівництву фактичного продовження цього газотранспортного шляху - EUGAL. Це будівництво так само ось-ось завершиться на сході Німеччини.