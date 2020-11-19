 Що Байден планує робити з ″Північним потоком-2″ (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 19.11.2020

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Економіка

Що Байден планує робити з "Північним потоком-2" (відео)

Санкції проти учасників російсько-європейського газогону запровадили за підтримки президента Дональда Трампа. Будівництво загальмувалося. Як вплине на проєкт зміна керівника Білого дому?

Joe Biden USA Porträt

Обраний президент США Джо Байден

Розмірковуючи про майбутнє США з новообраним президентом Джо Байденом та ймовірну зовнішню політику демократа, німецька преса особливу увагу присвячує подальшій долі "Північного потоку-2". Таблоїд "Більд" навіть прямим текстом заявляє: "Джо Байден хоче назавжди зупинити Путінів "Північний потік-2"". Видання посилається на грізні заяви команди Байдена. Досі багато хто у Німеччині пов'язував санкції проти учасників газогону виключно із Дональдом Трампом, очікуючи, що зі зміною керівника Білого дому напруга між Європою і США через суперечливий проєкт спаде. 

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США після Трампа: якою буде політика Байдена щодо України та Росії (відео)

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Як будують наземне продовження "Північного потоку-2" (відео)

Дискусія у ЄС про те, чи зупиняти газогін "Північний потік-2", не заважає будівництву фактичного продовження цього газотранспортного шляху - EUGAL. Це будівництво так само ось-ось завершиться на сході Німеччини.  

"Північний потік-2": чому США погрожують німецькому містечку (відео)

США розширили санкції проти "Північного потоку-2". Під ударом не лише судна, які прокладають труби, а й компанії, які надають їм різні послуги. У містечку Засніц у Німеччині отримали… листи з погрозами з-за океану.  

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Joe Biden USA Porträt

Що Байден планує робити з "Північним потоком-2" (відео)

Трамп підтримував санкції проти російсько-європейського газогону. Чого чекати від нового керівника Білого дому Байдена?  

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