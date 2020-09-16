Як будують наземне продовження "Північного потоку-2" (відео)

Це - один з найбільших інфраструктурних проєктів Німеччини. Три мільярди євро. Приблизно стільки коштує будівництво газопроводу EUGAL- наземного продовження "Північного потоку-2" територією Німеччини. І хоча будівництво ще не завершено, інвестори повідомляють, що їхні витрати вже окупилися і 80 відсотків потужностей газогону заброньовані наперед - на 17 років. Дивіться репортаж DW з Бранденбурга, де добудовують EUGAL.







