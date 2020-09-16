Як будують наземне продовження "Північного потоку-2" (відео)

Дискусія у ЄС про те, чи зупиняти газогін "Північний потік-2", не заважає будівництву фактичного продовження цього газотранспортного шляху - EUGAL. Це будівництво так само ось-ось завершиться на сході Німеччини.
Це - один з найбільших інфраструктурних проєктів Німеччини. Три мільярди євро. Приблизно стільки коштує будівництво газопроводу EUGAL- наземного продовження "Північного потоку-2" територією Німеччини. І хоча будівництво ще не завершено, інвестори повідомляють, що їхні витрати вже окупилися і 80 відсотків потужностей газогону заброньовані наперед - на 17 років. Дивіться репортаж DW з Бранденбурга, де добудовують EUGAL.
Західні країни готують відповідь на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального "новачком". Вона може коштувати Кремлю майже добудованого газогону "Північний потік-2".
Для завершення газопроводу "Північний потік-2" залишилося прокласти менше двох сотень кілометрів труб. Але США погрожують ще більш суворими санкціями, а екологи подали до суду. Хто зриває плани Кремля добудувати трубу?