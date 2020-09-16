 Як будують наземне продовження ″Північного потоку-2″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 16.09.2020

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Політика й суспільство

Як будують наземне продовження "Північного потоку-2" (відео)

Дискусія у ЄС про те, чи зупиняти газогін "Північний потік-2", не заважає будівництву фактичного продовження цього газотранспортного шляху - EUGAL. Це будівництво так само ось-ось завершиться на сході Німеччини.

DW побувала на будмайданчику EUGAL на сході Німеччини (DW)

DW побувала на будмайданчику EUGAL на сході Німеччини

Це - один з найбільших інфраструктурних проєктів Німеччини. Три мільярди євро. Приблизно стільки коштує будівництво газопроводу EUGAL- наземного продовження "Північного потоку-2" територією Німеччини. І хоча будівництво ще не завершено, інвестори повідомляють, що їхні витрати вже окупилися і 80 відсотків потужностей газогону заброньовані наперед - на 17 років. Дивіться репортаж DW з Бранденбурга, де добудовують EUGAL.


 

DW.COM

"Північному потоку-2" труба через отруєння Навального? (відео)

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