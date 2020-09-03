 ″Північному потоку-2″ труба через отруєння Навального? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 03.09.2020

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Політика й суспільство

"Північному потоку-2" труба через отруєння Навального? (відео)

Західні країни готують відповідь на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального "новачком". Вона може коштувати Кремлю майже добудованого газогону "Північний потік-2".

Baustelle der Pipeline Nord Stream 2 (DW/V. Esipov)

Від "Північного потоку-2" можуть відмовитися у відповідь Кремлю на отруєння Навального?

Зупинити "путінський газопровід". Найтиражніший таблоїд Німеччини "Більд" вважає це єдиною тотожною відповіддю на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального нервово-паралітичною речовиною з так званої групи "Новачок". 
Окремі політики, насамперед з опозиційної партії Зелених, давно вимагали згорнути будівництво газопроводу "Північний потік-2", який має постачати російський газ напряму до Німеччини по дну Балтійського моря, в обхід України та Польщі. Нині ж їхні вимоги ще гучніші. Подробиці - у сюжеті DW:

 

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Зрив "Північного потоку-2": хто заважає "Газпрому" (відео)

Для завершення газопроводу "Північний потік-2" залишилося прокласти менше двох сотень кілометрів труб. Але США погрожують ще більш суворими санкціями, а екологи подали до суду. Хто зриває плани Кремля добудувати трубу?  

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Російський концерн "Газпром" потерпає від низьких цін на газ та падіння попиту на блакитне паливо. Також заморожено будівництво амбітного проєкту "Північний потік-2". Про негаразди й проблеми "Газпрому" - в огляді DW.  

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Baustelle der Pipeline Nord Stream 2 (DW/V. Esipov)

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