"Північному потоку-2" труба через отруєння Навального? (відео)

Західні країни готують відповідь на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального "новачком". Вона може коштувати Кремлю майже добудованого газогону "Північний потік-2".
Зупинити "путінський газопровід". Найтиражніший таблоїд Німеччини "Більд" вважає це єдиною тотожною відповіддю на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального нервово-паралітичною речовиною з так званої групи "Новачок".
Окремі політики, насамперед з опозиційної партії Зелених, давно вимагали згорнути будівництво газопроводу "Північний потік-2", який має постачати російський газ напряму до Німеччини по дну Балтійського моря, в обхід України та Польщі. Нині ж їхні вимоги ще гучніші. Подробиці - у сюжеті DW:
Для завершення газопроводу "Північний потік-2" залишилося прокласти менше двох сотень кілометрів труб. Але США погрожують ще більш суворими санкціями, а екологи подали до суду. Хто зриває плани Кремля добудувати трубу?
Чи справді "Північний потік-2" збільшить енергетичну залежність Євросоюзу від РФ, чи замерзне без труби Німеччина і чи можливо зупинити будівництво газопроводу? DW розвіює найпоширеніші міфи про "Північний потік-2".