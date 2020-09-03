"Північному потоку-2" труба через отруєння Навального? (відео)

Зупинити "путінський газопровід". Найтиражніший таблоїд Німеччини "Більд" вважає це єдиною тотожною відповіддю на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального нервово-паралітичною речовиною з так званої групи "Новачок".

Окремі політики, насамперед з опозиційної партії Зелених, давно вимагали згорнути будівництво газопроводу "Північний потік-2", який має постачати російський газ напряму до Німеччини по дну Балтійського моря, в обхід України та Польщі. Нині ж їхні вимоги ще гучніші. Подробиці - у сюжеті DW: