"Північний потік-2": чому США погрожують німецькому містечку (відео)

Узбережжя Балтійського моря. Мальовниче містечко Засніц на острові Рюген. Тут мало що відбувається - хіба що туристи приїжджають. Але цілком несподівано Засніц опинився у фокусі міжнародної економічної політики, ставши актором у давньому конфлікті довкола будівництва газогону "Північний потік-2". Мер міста отримав пошту з Вашингтона. Жодних дружніх вітань, лист з погрозами. Мовляв, проти поромного порту будуть запроваджені санкції, які фінансово його знищать. Крім того, варто очікувати серйозних правових наслідків...



