 ″Північний потік-2″: чому США погрожують німецькому містечку (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.10.2020

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Економіка

"Північний потік-2": чому США погрожують німецькому містечку (відео)

США розширили санкції проти "Північного потоку-2". Під ударом не лише судна, які прокладають труби, а й компанії, які надають їм різні послуги. У містечку Засніц у Німеччині отримали… листи з погрозами з-за океану.

Північний потік-2: чому містечко Засніц отримало погрози від США (picture-alliance/Fotostand/freitag)

"Північний потік-2": чому містечко Засніц отримало погрози від США

Узбережжя Балтійського моря. Мальовниче містечко Засніц на острові Рюген. Тут мало що відбувається - хіба що туристи приїжджають. Але цілком несподівано Засніц опинився у фокусі міжнародної економічної політики, ставши актором у давньому конфлікті довкола будівництва газогону "Північний потік-2". Мер міста отримав пошту з Вашингтона. Жодних дружніх вітань, лист з погрозами. Мовляв, проти поромного порту будуть запроваджені санкції, які фінансово його знищать. Крім того, варто очікувати серйозних правових наслідків...


 

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