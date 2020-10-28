"Північний потік-2": чому США погрожують німецькому містечку (відео)

США розширили санкції проти "Північного потоку-2". Під ударом не лише судна, які прокладають труби, а й компанії, які надають їм різні послуги. У містечку Засніц у Німеччині отримали… листи з погрозами з-за океану.
Узбережжя Балтійського моря. Мальовниче містечко Засніц на острові Рюген. Тут мало що відбувається - хіба що туристи приїжджають. Але цілком несподівано Засніц опинився у фокусі міжнародної економічної політики, ставши актором у давньому конфлікті довкола будівництва газогону "Північний потік-2". Мер міста отримав пошту з Вашингтона. Жодних дружніх вітань, лист з погрозами. Мовляв, проти поромного порту будуть запроваджені санкції, які фінансово його знищать. Крім того, варто очікувати серйозних правових наслідків...
Дискусія у ЄС про те, чи зупиняти газогін "Північний потік-2", не заважає будівництву фактичного продовження цього газотранспортного шляху - EUGAL. Це будівництво так само ось-ось завершиться на сході Німеччини.
Західні країни готують відповідь на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального "новачком". Вона може коштувати Кремлю майже добудованого газогону "Північний потік-2".
Для завершення газопроводу "Північний потік-2" залишилося прокласти менше двох сотень кілометрів труб. Але США погрожують ще більш суворими санкціями, а екологи подали до суду. Хто зриває плани Кремля добудувати трубу?