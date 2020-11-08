США після Трампа: якою буде політика Байдена щодо України та Росії (відео)

Чому Джо Байдена не привітав з перемогою Володимир Путін? Як зміниться політика США щодо України, Росії та Європи? А також чого чекати від віцепрезидентки Камали Харріс?
Жоден з віцепрезидентів та президентів Сполучених Штатів стільки не відвідував Україну, як Джо Байден. Шість разів. І це невипадково. Конфлікт на сході України був у сфері його компетенції як віцепрезидента. На думку експертів, Байден може обрати більш неприязний тон стосовно Росії. Під час своєї передвиборчої кампанії він неодноразово викривав Росію і можна очікувати ще більше такої риторики.
Дональд Трамп відмовляється визнати перемогу Джо Байдена. Багато прибічників Трампа – теж. Ось якою вибуховою була обстановка на вулицях Сполучених Штатів незадовго до оголошення про перемогу Байдена.
В обох кандидатів у президенти США Джо Байдена і Дональда Трампа є своя історія, пов'язана з Україною. І в кожного вона може вплинути на подальші відносини з Києвом.