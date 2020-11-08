 США після Трампа: якою буде політика Байдена щодо України та Росії (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 09.11.2020

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Політика й суспільство

США після Трампа: якою буде політика Байдена щодо України та Росії (відео)

Чому Джо Байдена не привітав з перемогою Володимир Путін? Як зміниться політика США щодо України, Росії та Європи? А також чого чекати від віцепрезидентки Камали Харріс?

USA Politiker Joe Biden (dpa/picture-alliance)

Джо Байден у 1988 році вперше балотувався в президенти США

Жоден з віцепрезидентів та президентів Сполучених Штатів стільки не відвідував Україну, як Джо Байден. Шість разів. І це невипадково. Конфлікт на сході України був у сфері його компетенції як віцепрезидента. На думку експертів, Байден може обрати більш неприязний тон стосовно Росії. Під час своєї передвиборчої кампанії він неодноразово викривав Росію і можна очікувати ще більше такої риторики. 

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Джо Байден переміг, але чи заспокояться прибічники Трампа? (відео)

Дональд Трамп відмовляється визнати перемогу Джо Байдена. Багато прибічників Трампа – теж. Ось якою вибуховою була обстановка на вулицях Сполучених Штатів незадовго до оголошення про перемогу Байдена.  

Байден чи Трамп: що чекає на Україну за наступного президента США (відео)

В обох кандидатів у президенти США Джо Байдена і Дональда Трампа є своя історія, пов'язана з Україною. І в кожного вона може вплинути на подальші відносини з Києвом.  

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